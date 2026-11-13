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Microsoft se suočava sa velikim globalnim problemima u radu svojih servisa, zbog kojih korisnici širom sveta imaju poteškoće sa pristupom Outlooku, slanjem i primanjem elektronske pošte. Pored popularnog mejl servisa, problemi su pogodili i Microsoft Teams, Copilot i druge delove platforme Microsoft 365, a pokušaji kompanije da stabilizuje sistem za sada nisu doneli trajno rešenje.

Problemi su počeli u četvrtak, 12. novembra, a nastavili su se i tokom petka. Prema podacima platforme Downdetector, broj prijava problema sa Outlookom u jednom trenutku dostigao je oko 130.000 u Sjedinjenim Američkim Državama.

Korisnici su prijavljivali da ne mogu da otvore svoje mejl sandučiće, da im se poruke ne učitavaju, kao i da imaju poteškoće sa slanjem i primanjem elektronske pošte. Poremećaj je zahvatio korisnike u brojnim zemljama, a problemi su registrovani i u Azijsko-pacifičkom regionu.

Foto: downdetector.com

Microsoft pokušao da popravi kvar, ali serveri ponovo otkazali

Microsoftovi inženjeri pokušali su da otklone problem različitim intervencijama na infrastrukturi, uključujući ponovno pokretanje pogođenih servera i preusmeravanje mrežnog saobraćaja.

Međutim, situacija se zakomplikovala kada su pojedini serveri, nakon ponovnog pokretanja i vraćanja korisničkog saobraćaja, ponovo prestali da odgovaraju na zahteve.

Kompanija je saopštila da su pojedine mere dovele do delimičnog oporavka u nekim regionima, ali da stabilizacija nije bila trajna. Zbog toga Microsoft nastavlja da traži alternativna rešenja za povećanje kapaciteta i uspostavljanje normalnog rada servisa.

Foto: Shutterstock

Nije pogođen samo Outlook: Problemi i sa Teamsom i Copilotom

Iako je Outlook najvidljivija žrtva ovog incidenta, posledice su se proširile i na druge Microsoftove proizvode.

Među pogođenim servisima nalaze se Microsoft Teams, Copilot, Microsoft To Do i pojedine funkcije platforme SharePoint i drugih poslovnih alata.

Posebno je zanimljivo da nisu sve funkcije Teamsa prestale da rade. Osnovne mogućnosti poput pridruživanja sastancima i slanja poruka uglavnom su ostale dostupne, dok su funkcije koje zavise od Exchange Online infrastrukture, poput kalendara, zakazivanja sastanaka i pozivnica, imale probleme.

Prema izveštajima medija, posledice su osetile i pojedine kompanije i državne institucije, uključujući organizacije u Australiji i Japanu.

Microsoft Foto: Shutterstock

Microsoft: Nema dokaza o sajber napadu

Usred spekulacija o uzroku velikog prekida, Microsoft je saopštio da za sada nema saznanja o zlonamernim aktivnostima koje bi mogle da budu odgovorne za incident.

Kompanija je problem povezala sa infrastrukturnim poteškoćama i velikim opterećenjem sistema, odnosno serverima koji nisu uspevali da obrade zahteve korisnika.

Incident je ponovo otvorio pitanje pouzdanosti cloud servisa na koje se svakodnevno oslanjaju kompanije, institucije i milioni korisnika širom sveta.