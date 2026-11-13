Pao Ooutlook, problemi širom sveta: Microsoft ne uspeva da reši kvar, hiljade korisnika ostalo bez mejla
- Microsoft se suočava sa globalnim prekidima rada Outlooka, Teamsa, Copilota i drugih servisa Microsoft 365, a korisnici imaju probleme sa pristupom i slanjem mejlova.
- Kompanija je pokušala da stabilizuje sistem ponovnim pokretanjem servera i preusmeravanjem saobraćaja, ali je oporavak bio samo delimičan i nije trajao.
- Microsoft navodi da nema dokaza o sajber napadu, već da je uzrok u infrastrukturnim poteškoćama i opterećenju sistema.
Microsoft se suočava sa velikim globalnim problemima u radu svojih servisa, zbog kojih korisnici širom sveta imaju poteškoće sa pristupom Outlooku, slanjem i primanjem elektronske pošte. Pored popularnog mejl servisa, problemi su pogodili i Microsoft Teams, Copilot i druge delove platforme Microsoft 365, a pokušaji kompanije da stabilizuje sistem za sada nisu doneli trajno rešenje.
Problemi su počeli u četvrtak, 12. novembra, a nastavili su se i tokom petka. Prema podacima platforme Downdetector, broj prijava problema sa Outlookom u jednom trenutku dostigao je oko 130.000 u Sjedinjenim Američkim Državama.
Korisnici su prijavljivali da ne mogu da otvore svoje mejl sandučiće, da im se poruke ne učitavaju, kao i da imaju poteškoće sa slanjem i primanjem elektronske pošte. Poremećaj je zahvatio korisnike u brojnim zemljama, a problemi su registrovani i u Azijsko-pacifičkom regionu.
Microsoft pokušao da popravi kvar, ali serveri ponovo otkazali
Microsoftovi inženjeri pokušali su da otklone problem različitim intervencijama na infrastrukturi, uključujući ponovno pokretanje pogođenih servera i preusmeravanje mrežnog saobraćaja.
Međutim, situacija se zakomplikovala kada su pojedini serveri, nakon ponovnog pokretanja i vraćanja korisničkog saobraćaja, ponovo prestali da odgovaraju na zahteve.
Kompanija je saopštila da su pojedine mere dovele do delimičnog oporavka u nekim regionima, ali da stabilizacija nije bila trajna. Zbog toga Microsoft nastavlja da traži alternativna rešenja za povećanje kapaciteta i uspostavljanje normalnog rada servisa.
Nije pogođen samo Outlook: Problemi i sa Teamsom i Copilotom
Iako je Outlook najvidljivija žrtva ovog incidenta, posledice su se proširile i na druge Microsoftove proizvode.
Među pogođenim servisima nalaze se Microsoft Teams, Copilot, Microsoft To Do i pojedine funkcije platforme SharePoint i drugih poslovnih alata.
Posebno je zanimljivo da nisu sve funkcije Teamsa prestale da rade. Osnovne mogućnosti poput pridruživanja sastancima i slanja poruka uglavnom su ostale dostupne, dok su funkcije koje zavise od Exchange Online infrastrukture, poput kalendara, zakazivanja sastanaka i pozivnica, imale probleme.
Prema izveštajima medija, posledice su osetile i pojedine kompanije i državne institucije, uključujući organizacije u Australiji i Japanu.
Microsoft: Nema dokaza o sajber napadu
Usred spekulacija o uzroku velikog prekida, Microsoft je saopštio da za sada nema saznanja o zlonamernim aktivnostima koje bi mogle da budu odgovorne za incident.
Kompanija je problem povezala sa infrastrukturnim poteškoćama i velikim opterećenjem sistema, odnosno serverima koji nisu uspevali da obrade zahteve korisnika.
Incident je ponovo otvorio pitanje pouzdanosti cloud servisa na koje se svakodnevno oslanjaju kompanije, institucije i milioni korisnika širom sveta.
Microsoft nastavlja da radi na otklanjanju problema, ali potpuna i stabilna normalizacija rada servisa u trenutku objavljivanja ove vesti nije bila potvrđena.