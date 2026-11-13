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Odlazak Džensena Huanga iz Nvidije izazvao je pravi potres u tehnološkoj industriji, ali i neočekivane reakcije na društvenim mrežama. Ispred sedišta kompanije u Santa Klari pojavili su se cveće, sveća i žena koja je, prema medijskim izveštajima, bila vidno potresena zbog njegovog odlaska. Istovremeno, internet je ponovo oživeo priču o njegovoj supruzi Lori, koja je navodno prodala venčani prsten kako bi spasla kompaniju od propasti devedesetih godina. Ipak, iza viralnih objava krije se mnogo zanimljivija priča.

Vest da je Džensen Huang napustio poziciju direktora i predsednika Nvidije odjeknula je širom sveta. Čovek koji je tokom 33 godine izgradio kompaniju u jednog od najvažnijih igrača globalne industrije veštačke inteligencije više neće voditi njen svakodnevni rad.

Džensen Huang Lori Huang Foto: Jacquelyn Martin/AP

Nvidia je potvrdila da je Huang podneo ostavku na mesto direktora, predsednika i člana upravnog odbora sa trenutnim dejstvom. Njegovu poziciju privremeno je preuzela finansijska direktorka Kolet Kres (Colette Kress), dok upravni odbor traži trajnog naslednika.

Razlog odlaska povezan je sa aferom koja je potresla kompaniju, nakon izveštaja o njegovom odnosu sa poslovnom saradnicom Alis Huang, za koju američke obaveštajne službe navodno sumnjaju da je prikupljala informacije za Kinu. Huang je priznao neverstvo supruzi, dok Nvidia tvrdi da nema razloga da veruje da su poslovne tajne ili nacionalna bezbednost bili ugroženi.

Žena plače ispred sedišta Nvidije?

Jedan od neobičnijih prizora koji se pojavio nakon vesti o njegovom odlasku zabeležen je ispred sedišta Nvidije u Santa Klari.

Prema izveštaju indijskog lista Times of India, ispred kompanije pojavili su se cveće, sveća i žena koja je delovala vidno emotivno. Prizor je na društvenim mrežama izazvao poređenja sa komemoracijom ili oproštajem od neke velike javne ličnosti.

Ipak, važno je napraviti razliku između onoga što je zabeleženo i onoga što se kasnije pojavilo u viralnim objavama. Nema pouzdane potvrde da su se ispred sedišta okupile velike grupe žena ili da je organizovan bilo kakav zvanični oproštaj.

Reakcije na internetu pokazuju koliko je Huang tokom godina postao više od običnog direktora. Njegova crna kožna jakna, nastupi na velikim tehnološkim događajima i prepoznatljiv način komunikacije učinili su ga jednim od najprepoznatljivijih ljudi Silicijumske doline.

Za veliki broj ljudi on je postao simbol revolucije veštačke inteligencije, a njegov odlazak otvorio je pitanje da li Nvidia može da nastavi istim tempom bez čoveka koji je praktično postao njeno zaštitno lice.

Da li je njegova supruga zaista prodala venčani prsten da spase kompaniju?

Dok se internet bavi njegovim odlaskom, ponovo je postala viralna priča o Lori Huang, Džensenovoj supruzi, koja je navodno devedesetih godina prodala svoj venčani prsten kako bi pomogla kompaniji kada joj je pretila propast.

Priča zvuči kao scenario za holivudski film: mlada kompanija ostaje bez novca, osnivač je na ivici bankrota, a supruga se odriče najvrednije uspomene kako bi spasla njegov životni projekat. Međutim, za ovu priču nema pouzdanih dokaza.

Alis Huang Foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia

Analize koje su objavili IBTimes UK i TalkEsport ukazuju na to da ne postoji potvrđen intervju, dokument ili istorijski zapis koji bi potvrdio da je Lori založila ili prodala burmu 1995. godine.

Ono što se zaista dogodilo takođe je dramatično.

Nvidia je osnovana 1993. godine, a njen prvi veliki proizvod, grafički čip NV1, nije ostvario očekivani uspeh. Kompanija se našla u ozbiljnim finansijskim problemima jer je industrija krenula u drugom tehnološkom pravcu.

Tada je u priču ušla japanska kompanija Sega. Džensen Huang je kasnije pričao kako je priznao rukovodstvu Sege da Nvidia neće uspeti da završi dogovoreni posao u skladu sa prvobitnim planom. Umesto da potpuno prekine saradnju, Sega je pristala da uloži pet miliona dolara u kompaniju. Ta finansijska podrška omogućila je Nvidiji da nastavi razvoj i dobije vreme za novi proizvod. Ključni preokret stigao je 1997. godine sa grafičkim čipom RIVA 128.

Dakle, priča o burmi njegove supruge nije potvrđena, dok je pomoć Sege dokumentovani deo istorije kompanije.

Akcije Nvidije pale, ali su investitori uradili nešto neočekivano

Finansijska tržišta nisu ostala ravnodušna na odlazak čoveka koji je praktično sinonim za Nvidiju.

Akcije kompanije (NASDAQ: NVDA) u četvrtak, 12. novembra, završile su trgovanje na 166,19 dolara, što predstavlja pad od 4,34 odsto u odnosu na prethodno zatvaranje.

Tokom dana situacija je izgledala mnogo dramatičnije. Akcije su u jednom trenutku pale na 148,80 dolara, što je predstavljalo pad od približno 14 odsto u odnosu na prethodno zatvaranje.

Međutim, dogodio se neočekivan preokret.

Foto: Piotr Swat/Shutterstock

Investitori su počeli masovno da kupuju akcije dok su one bile u padu. Prema podacima Vanda Research koje prenosi Reuters, mali investitori kupili su akcije Nvidije u vrednosti od 111 miliona dolara tokom prvih 30 minuta trgovanja. To je bio najveći takav priliv kupovina zabeležen u istoriji kompanije.

Prema podacima koje prenosi Reuters, klijenti Fidelityja do podneva su imali gotovo 395.000 naloga za kupovinu akcija Nvidije, skoro pet puta više od naloga za prodaju.

Ipak, to ne znači da su investitori potpuno sigurni u budućnost kompanije. Prema Reutersovim podacima, oko 60 odsto komentara o Nvidiji na Redditu bilo je negativno.

Tržište je tako pokazalo dve potpuno različite reakcije: jedni su požurili da prodaju akcije, dok su drugi u padu videli priliku za kupovinu.

Može li Nvidia bez čoveka koji ju je stvorio?

Najveći problem za kompaniju nije samo odlazak jednog direktora, već činjenica da je Džensen Huang tokom više od tri decenije postao centralna figura njenog poslovanja. Nvidia danas nije samo proizvođač grafičkih kartica. Njeni čipovi predstavljaju osnovu infrastrukture na kojoj se razvijaju najveći svetski sistemi veštačke inteligencije.

Foto: Shutterstock

Reuters upozorava da bi njegov odlazak mogao da izazove neizvesnost u vezi sa budućom strategijom, odnosima sa najvećim kupcima, finansiranjem AI infrastrukture i tehnološkim razvojem.

Sa druge strane, kompanija ima snažan inženjerski tim, razvijenu proizvodnju i dugoročne ugovore sa najvećim tehnološkim kompanijama. Privremena direktorka Kolet Kres obećala je kontinuitet poslovanja, dok upravni odbor traži trajno rešenje.

Sledeći veliki test za Nvidiju biće objavljivanje kvartalnih rezultata 17. novembra.