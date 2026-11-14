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Istraživači sa Univerziteta Kalifornije u San Dijegu otkrili su ozbiljne propuste u pojedinim dodatnim sistemima za zaštitu vozila, koji se povezuju sa telefonom putem Bluetooth veze, a problem je pomalo neobičan uzevši u obzir da vlasnici često nisu ni znali da takav uređaj imaju u automobilu.

U fokusu istraživanja našao se sistem KARR, koji su auto-kuće ugrađivale u vozila kako bi ih zaštitile od krađe dok su bila na prodajnim placevima. Uređaj je, međutim, često ostajao u automobilu i nakon prodaje, čak i kada kupac nije želeo da plati dodatnu uslugu. Tako je deo vozača dobio opremu za koju nije ni znao da postoji.

Foto: Profimedia

Hakerima je dovoljan Bluetooth domet

Istraživači su utvrdili da napadač koji se nalazi u blizini vozila može da iskoristi propust u komunikaciji između uređaja i telefona. U slučaju ranjivog KARR sistema, moguće je slati komande za otključavanje i zaključavanje vrata, aktiviranje sirene i treptanje svetala, ali i sprečiti pokretanje motora dok automobil nije upaljen.

To znači da lopovu u određenim okolnostima nije potrebno da razbija staklo ili pokušava da obije bravu. Ako uspe da iskoristi bezbednosni propust, može da otključa vozilo elektronskim putem, a zatim pokuša da ga ukrade. Istraživači su demonstrirali i mogućnost da se automobil onesposobi, što bi vozača moglo da ostavi u neprijatnoj situaciji.

Foto: Kia

Problem pogađa milione vozila

Prema proceni istraživača, najmanje 2,2 miliona automobila moglo bi da bude izloženo ovom riziku. Najviše ih je prodato preko auto-kuća u južnoj Kaliforniji, a među markama koje se pominju u istraživanju nalaze se Honda, Toyota, Mazda, Ford i Jeep.

Istraživači su analizirali šest različitih sistema za daljinsko upravljanje automobilima putem Bluetooth veze. Kritične bezbednosne propuste pronašli su u tri sistema, među kojima su KARR, CarLink i Rockledge. Njihov rad pokazuje da problem nije ograničen samo na jedan uređaj ili jednog proizvođača automobila.

Posebno zabrinjava to što vlasnik ne mora da koristi sistem da bi uređaj predstavljao rizik.Uređaj može da ostane ugrađen i kada kupac odbije dodatnu uslugu, a istraživači su utvrdili da i takvi neaktivirani sistemi mogu da budu ranjivi. Zato vozač ne bi trebalo da pretpostavi da je automobil bezbedan samo zato što nikada nije koristio aplikaciju za upravljanje alarmom.

Sigurnosni pojas u autu može se koristiti kao otvarač za flaše Foto: Zoryna Hadzhuk / Alamy / Profimedia

Kako da proverite da li imate sporni sistem

Istraživači savetuju vozačima da obrate pažnju na nalepnice na staklu sa oznakama KARR ili SWDS. One mogu da ukazuju na to da je u automobil ugrađen sistem o kojem je reč. Ipak, sama nalepnica nije konačna potvrda da je vozilo ranjivo, pa je potrebno proveriti tačan uređaj i njegovu verziju.

Kod pojedinih vozila dodatni modul nalazi se ispod instrument-table, na vozačevoj strani. Nemojte, međutim, samostalno skidati obloge ili dirati instalacije, jer je uređaj povezan sa električnim sistemima automobila.Ako posumnjate da ga imate, najbolje je da se obratite ovlašćenom servisu ili proizvođaču sistema.

Foto: Achille Abboud / imago stock&people / Profimedia

Kada zaštita postane bezbednosni rizik

Istraživači upozoravaju da proizvođači ovakvih sistema moraju da obezbede sigurnu komunikaciju između automobila i telefona, ali i da vlasnici budu obavešteni o opremi koja je već ugrađena u njihova vozila. Posebno je važno da se ažuriranja ne oslanjaju samo na aplikaciju koju mnogi kupci nikada nisu instalirali.

Zato pri kupovini polovnog vozila nije loše proveriti i dodatnu elektronsku opremu, a ne samo stanje motora, kilometražu i limariju.