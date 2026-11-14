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Milioni korisnika širom sveta suočili su se sa problemima u radu Microsoftovih servisa, a ono što je trebalo da bude običan radni dan pretvorilo se u čekanje da se ponovo otvore imejlovi, dokumenti i aplikacije.

Outlook, Teams i Copilot našli su se među uslugama koje su bile pogođene velikim prekidom, a kompanija se izvinila korisnicima zbog neprijatnosti. Problem je trajao satima, a pokušaji da se sve vrati u normalu nisu išli onako kako je Microsoft očekivao.

Prekid „nije povezan sa sajber-napadima, niti sa agentima veštačke inteligencije“, već je do problema došlo tokom „ranijeg unapređenja mrežnih kapaciteta“.

„Veoma nam je žao i veoma ozbiljno shvatamo našu odgovornost“,kaže se u saopštenju Majkrosofta dostavljenom BBC-ju.

Foto: Lindsey Wasson/AP

Omiljeni servisi odjednom prestali da rade

Problemi su počeli 12. novembra, a prijave korisnika stizale su iz brojnih zemalja. Najviše poteškoća bilo je sa Outlookom, servisom koji milioni ljudi koriste za slanje i prijem elektronske pošte. Neki korisnici nisu mogli da otvore svoje sanduče, dok drugi nisu uspevali da pošalju ili prime poruke.

Nisu, međutim, bili pogođeni samo imejlovi. Problemi su zabeleženi i u Microsoft Teamsu, platformi za poslovne sastanke i dopisivanje, kao i u Copilotu, Microsoftovom AI asistentu. Poteškoće su zahvatile i druge delove paketa Microsoft 365, uključujući servise za rad sa dokumentima i čuvanje fajlova.

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Prema podacima sajta Downdetector, koji prati prijave korisnika o prekidima rada digitalnih servisa, broj prijava problema sa Outlookom dostigao je gotovo 140.000 širom sveta u jednom trenutku.

Šta je izazvalo veliki kolaps?

Microsoft je objasnio da je problem nastao zbog prevelikog opterećenja infrastrukture, nakon poteškoća tokom ranije nadogradnje mrežnih kapaciteta. Deo servera postao je neočekivano nedostupan, zbog čega je saobraćaj preusmeren na preostale servere. Oni su se zatim našli pod dodatnim pritiskom, pa su problemi počeli da se šire.

Pojednostavljeno, kada deo sistema prestane da radi, ostali moraju da preuzmu njegov posao. Ako ni oni ne mogu da izdrže dodatno opterećenje, nastaje lančana reakcija. Zato povratak servisa nije bio jednostavan kao pritiskanje jednog dugmeta i ponovno pokretanje računara.

Microsoft Foto: Pennan Brae / Alamy / Profimedia

Kompanija tvrdi da nije reč o hakerskom napadu

Jedno od prvih pitanja koje se pojavilo među korisnicima bilo je da li je Microsoft postao meta sajber napada. Kompanija je saopštila da nema pokazatelja da je prekid rada izazvan zlonamernim aktivnostima ili bezbednosnim incidentom i, prema dosadašnjim informacijama, reč je o tehničkom problemu u infrastrukturi.

Ipak, posledice su bile mnogo šire od običnog problema sa otvaranjem imejla. Prekid je pogodio škole, kompanije, banke, sudove i pojedine državne službe u različitim zemljama. U Velikoj Britaniji su, na primer, pojedine zdravstvene ustanove i apoteke prijavile poteškoće u komunikaciji, dok su neke policijske službe upućivale građane da ih u hitnim slučajevima kontaktiraju telefonom.

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Kompanija je priznala da je prekid rada izazvao ozbiljne neprijatnosti i uputila izvinjenje korisnicima, ali poslovnim partnerima. Istovremeno je saopštila da se rad usluga postepeno stabilizuje.

Zbog velikog broja korisnika koji su istovremeno pokušavali da se ponovo povežu, Microsoft je morao pažljivo da vraća saobraćaj na servere. Stručnjaci objašnjavaju da naglo uključivanje svih sistema može da izazove novo opterećenje, pa je oporavak morao da se odvija postepeno. Kompanija je najavila da će nakon završetka incidenta objaviti izveštaj o uzroku problema i merama koje će preduzeti da se slična situacija ne ponovi.