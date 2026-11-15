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Akcija pod nazivom „TorNado“ sprovedena je uz koordinaciju Europola, a bila je usmerena na prodavce i kupce koji su ilegalnu robu nudili preko skrivenih internet platformi.

Operacija je trajala skoro godiu i po dana, a u njoj su učestvovale policijske i istražne službe iz 14 zemalja. Među njima su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Mađarska, Austrija, Holandija, Slovenija, Irska, Novi Zeland, Australija, Finska, Češka i Crna Gora.

Najveći broj hapšenja zabeležen je u SAD, gde su privedene 132 osobe. U Velikoj Britaniji uhapšeno je 59 ljudi, u Mađarskoj 45, u Nemačkoj 41, a u Francuskoj 23. U ostalim zemljama sprovedena su dodatna hapšenja i istražne radnje.

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Zaplenjeno više od pet tona narkotika

Prema podacima Europola, u evropskim zemljama zaplenjeno je oko 950 kilograma ilegalnih narkotika, uključujući amfetamine, ketamin, MDMA, kokain i kanabis. Policija je oduzela i pečurke koje sadrže psilocibin, kao i elektronske cigarete sa THC-om.

U Sjedinjenim Američkim Državama zaplenjeno je više od 4,8 tona droge. Kada se saberu rezultati evropskih i američkih akcija, ukupna količina premašuje pet tona. Policija je, pored narkotika, pronašla i oružje, kao i velike količine novca i kriptovaluta za koje se sumnja da potiču iz kriminalnih aktivnosti.

Na meti pet poznatih platformi

Istraga je bila usmerena na korisnike pet velikih kriminalnih internet pijaca: Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom i Tor2Door. Policija je prethodno uspela da ugasi ove platforme, a nova operacija bila je usmerena na identifikovanje ljudi koji su preko njih trgovali. Istražitelji su analizirali i aktivnosti na forumima, internet prodavnicama pojedinačnih prodavaca i šifrovanim servisima za komunikaciju.

Europol je u istrazi pomagao nacionalnim policijama razmenom podataka, forenzičkom analizom i praćenjem transakcija u kriptovalutama. Istražitelji su povezivali digitalne naloge sa stvarnim osobama, a informacije prikupljene nakon gašenja platformi koristili su za pokretanje novih istraga.

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Šta se zapravo dešava na dark webu?

Dark web je deo interneta kojem se ne pristupa običnim pretraživačima poput Gugla. Za otvaranje pojedinih skrivenih stranica koriste se posebni alati, među kojima je najpoznatiji Tor, koji otežava otkrivanje identiteta i lokacije korisnika. Upravo zbog tog nivoa anonimnosti kriminalci su ga koristili za prodaju ilegalne robe i usluga.

Ipak, dark web nije sam po sebi nezakonit. Koriste ga i novinari, istraživači i ljudi kojima je potrebna veća zaštita privatnosti. Policijska akcija nije bila usmerena na sve koji koriste ovu tehnologiju, već na osobe za koje se sumnja da su učestvovale u ilegalnoj trgovini i drugim krivičnim delima.

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Kriminalne pijace se brzo prilagođavaju

Europol upozorava da gašenje velikih platformi ne znači i konačan kraj trgovine na dark webu. Kada jedna pijaca nestane, prodavci i kupci često prelaze na druge sajtove, forume ili šifrovane aplikacije. Kriminalne mreže se tako prilagođavaju policijskim akcijama i menjaju način komunikacije.

Zato istražitelji ne prate samo internet prodavnice već i tragove koji ostaju iza transakcija. Čak i kada korisnici pokušavaju da sakriju identitet, podaci sa zaplenjenih servera, digitalni novčanici i komunikacija mogu da pomognu policiji da poveže naloge sa konkretnim osobama.

Istrage povezane sa zaplenjenim podacima i identifikovanim nalozima nastavljaju se i nakon hapšenja, što znači da bi policija mogla da dođe do novih osumnjičenih, ali i do dodatnih dokaza o tome kako su kriminalne mreže funkcionisale.