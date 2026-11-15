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Iza primamljivih oglasa na društvenim mrežama i ponuda koje deluju kao odlična prilika mogu da se kriju lažne prodavnice i prevaranti koji pokušavaju da dođu do novca ili podataka sa bankovnih kartica.

Posebno treba biti oprezan sa oglasima za torte, slavske kolače, dekoraciju i druge proizvode koji se nude po cenama znatno nižim od uobičajenih.Prevaranti mogu da preuzmu fotografije pravih proizvoda, naprave profil koji izgleda kao stranica poznate radnje i traže da se porudžbina unapred plati. Kada novac legne, prodavac prestaje da odgovara, a naručena roba nikada ne stigne.

Okrugli slavski kolač ukrašen tradicionalnim simbolima i krstom Foto: Milovan Radmanovac / Alamy / Profimedia

Ovakav način prevare poznat je i institucijama koje se bave sajber-bezbednošću. Nacionalni CERT Srbije upozorava da lažne internet prodavnice i primamljive ponude mogu da dovedu do finansijske štete i krađe ličnih podataka, naročito tokom perioda praznika i velikih kupovina.

Jedna poruka može da vas odvede na lažnu stranicu

Druga zamka su poruke koje stižu putem SMS-a, imejla ili aplikacija za dopisivanje.U njima se od građana traži da potvrde porudžbinu, plate navodne troškove dostave ili ažuriraju podatke kako bi paket bio isporučen. Link vodi na stranicu koja može da liči na sajt pošte ili kurirske službe, ali je zapravo napravljena da prikupi podatke korisnika.

Pošta Srbije upozorava da se njeno ime i logo zloupotrebljavaju u lažnim porukama o pristiglim pošiljkama. U njima se od građana traži da plate navodnu naknadu ili unesu podatke sa kartice. Pošta naglašava da ne traži od korisnika da na taj način plaćaju isporuku.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Ne šaljite fotografiju bankovne kartice

Prevaranti mogu da se predstave i kao prodavci koji navodno žele da vrate novac ili potvrde uplatu.Tada od kupca traže broj kartice, sigurnosni CVV kod, fotografiju kartice ili podatke za pristup elektronskom bankarstvu. Takve informacije nikako ne treba slati putem društvenih mreža, SMS-a ili čet aplikacija.

Narodna banka Srbije upozorava da se podaci o kartici ne unose na stranice do kojih se dolazi preko sumnjivih linkova. Posebno je važno zapamtiti da se PIN ne koristi prilikom internet kupovine. Ako neka stranica traži da ga unesete, to je ozbiljan razlog da odmah prekinete postupak.

Foto: Erman Gunes/Shutterstock

Kako da prepoznate sumnjivu internet prodavnicu?

Pre nego što naručite slavske kolače ili dekoraciju, proverite ko stoji iza profila i da li su navedeni ime prodavca, kontakt telefon, adresa i uslovi kupovine. Potražite iskustva drugih kupaca i van same stranice prodavnice, jer komentari i ocene na profilu ne moraju uvek da budu pouzdani.

Obratite pažnju i na internet adresu. Lažni sajtovi često koriste nazive koji veoma podsećaju na poznate prodavnice, ali se razlikuju po jednom slovu ili dodatku u adresi. Sam znak katanca i oznaka HTTPS ne garantuju da je prodavnica pouzdana, već samo da je veza sajtom šifrovana.

Šta ako ste već uplatili novac?

Ako ste posumnjali da ste prevareni, sačuvajte prepisku, oglas, adresu sajta i potvrdu o uplati. Odmah kontaktirajte banku zvaničnim telefonom ili putem aplikacije i objasnite šta se dogodilo. Banka može da vas uputi u mogućnosti blokade kartice i postupak prijave sporne transakcije.

Prevaranti vrebaju zaposlene slanjem lažnih mejlova u ima njihove HR službe Foto: Shutterstock

Nekoliko minuta provere može da sačuva novac

Nacionalni CERT je prošlog novembra posebno ukazao na to da se tokom prazničnih perioda i akcijskih prodaja povećava rizik od fišing poruka i lažnih internet prodavnica. Građanima je savetovano da ne otvaraju sumnjive linkove, da proveravaju naziv domena i da budu oprezni sa ponudama koje deluju suviše dobro da bi bile istinite.

Bilo kako bilo, u ovom periodu kada se mnogo naručuje preko interneta, vredi odvojiti nekoliko minuta za proveru prodavca. Bolje je proveriti profil i uslove plaćanja nego ostati bez novca i bez poručenih proizvoda baš pred porodično okupljanje.