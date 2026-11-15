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Kompanija SpaceX Ilona Maska potpisala je ugovor sa nemačkom tehnološkom firmom Singulus Technologies vredan više od 60 miliona evra, a posao je povezan sa ambicioznim planom razvoja satelita koji bi u orbiti obavljali zadatke veštačke inteligencije.

Nemačka kompanija treba da isporuči opremu za proizvodnju solarnih ćelija koje će se koristiti za napajanje ovih satelita. Reč je o projektu koji bi mogao da promeni način na koji se u budućnosti grade i koriste data centri.

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Veštačka inteligencija seli se izvan Zemlje?

SpaceX razvija projekat pod nazivom Starmind, čija je ideja da se računarski sistemi za obradu podataka postave na satelite u Zemljinoj orbiti. Umesto da se svi podaci obrađuju u velikim centrima na Zemlji, deo tog posla mogao bi da se obavlja u svemiru, uz korišćenje solarne energije.

Prema planu kompanije, sateliti bi bili opremljeni računarskom opremom i velikim solarnim panelima, a podatke bi razmenjivali pomoću optičkih, odnosno laserskih veza. Takav sistem mogao bi da bude deo infrastrukture za sve zahtevnije poslove veštačke inteligencije, za koje su potrebni ogromna računarska snaga i energija.

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Singulus Technologies saopštio je da je sa SpaceX-om potpisao ugovor za isporuku kompletne proizvodne linije za izradu heterospojnih solarnih ćelija. Vrednost prve linije premašuje 60 miliona evra, a njena isporuka planirana je za prvu polovinu 2027. godine.

Nemačka kompanija razvija opremu za industrijsku proizvodnju solarnih ćelija, a saradnja sa SpaceX-om deo je šireg strateškog partnerstva. Singulus navodi da se planira isporuka dodatnih proizvodnih linija, ali njihova ukupna vrednost i rokovi nisu precizirani u saopštenju.

Zašto su solarne ćelije ključne za ovaj projekat?

Satelitima koji bi obrađivali velike količine podataka potrebna je pouzdana energija. Zbog toga SpaceX računa na solarne ćelije koje bi proizvodile električnu energiju za rad računarskih sistema u orbiti. Ugovorena oprema namenjena je proizvodnji takozvanih heterospojnih ćelija, poznatih i pod skraćenicom HJT.

Ove ćelije predstavljaju tehnologiju koja se koristi u proizvodnji solarnih panela, a Singulus će obezbediti opremu i razvijati proizvodne procese za potrebe SpaceX-a. Proizvodnja je planirana u Bastropu, u američkoj saveznoj državi Teksas, gde kompanija razvija svoje kapacitete za proizvodnju satelita.

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Mask govori o ogromnim proizvodnim kapacitetima

Ilon Mask je povodom dogovora objavio da je SpaceX naručio opremu za proizvodnju solarnih ćelija kapaciteta 100 gigavata godišnje, navodeći da je namenjena projektu Starmind. Ipak, u zvaničnom saopštenju kompanije Singulus formulacija je drugačija: navodi se da bi proizvodnja trebalo da se proširi kako bi podržala više od 100 gigavata proizvodne opreme, bez preciziranja da je reč o godišnjem kapacitetu.

SpaceX traži dozvolu za milion satelita

Ambicije kompanije ne zaustavljaju se na manjoj grupi satelita. SpaceX je još u januaru podneo američkoj Federalnoj komisiji za komunikacije zahtev za sistem orbitalnih data centara koji bi mogao da obuhvati do milion satelita u niskoj Zemljinoj orbiti.

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Veliki izazovi za računare u svemiru

Iako bi solarna energija mogla da bude jedna od prednosti ovakvog sistema, postavljanje data centara u orbitu donosi i ozbiljne tehničke probleme. Oprema mora da izdrži zračenje, velike temperaturne razlike i uslove u kojima je popravka ili zamena pokvarenih delova mnogo složenija nego na Zemlji.

Poseban izazov predstavlja odvođenje toplote koju stvaraju računari tokom rada. Na Zemlji se za to koriste različiti sistemi hlađenja, dok sateliti moraju da se oslanjaju na drugačija rešenja, poput radijatora koji toplotu izbacuju u svemir. Zbog toga ideja orbitalnih data centara još zahteva ozbiljan tehnološki razvoj, a tek će se pokazati koliko takav sistem može biti pouzdan i isplativ.