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Kompanija Majkrosoft saopštila je danas da njeni servisi ponovo rade neometano i da su sanirani problemi koji su nastali pre dva dana usled globalnog prekida rada koji je izazvao rasprostranjene poremećaje.

Ova tehnološka kompanija objavila je da su otklonjeni ključni problemi i da su alati Autluk (Outlook), Tims (Teams) i Kopajlot (Copilot) ponovo dostupni korisnicima, preneo je BBC.

Prekid rada pogodio je više od 70 zemalja, a prema navodima kompanije oko 430 miliona ljudi širom sveta suočilo se sa tehničkim problemima koji su nastali tokom nadogradnje mrežnih kapaciteta, a ne usled sajber-napada ili delovanja agenta veštačke inteligencije.

Problemi sa servisima Majkrosofta trajali 24 sata

Korisnici su u četvrtak počeli da prijavljuju probleme sa pristupom alatima iz paketa Majkrosoft 365, a servisi su počeli da funkcionišu 24 sata nakon što su se problemi prvi put pojavili.

U Velikoj Britaniji bili su pogođeni pojedini delovi Nacionalne zdravstvene službe (NHS), kao i neke škole i policijske snage.

Prekid rada pogodio i bolnice i železnicu

U Kanadi je nacionalna železnička mreža saopštila da putnici možda neće moći da primaju obaveštenja putem imejla o svojim putovanjima, a bolnice širom zemlje takođe su imale problema sa elektronskom poštom.

U SAD su zaposleni u Predstavničkom domu rekli za portal Politiko da ne mogu da rade jer su im se svi podaci nalazili na Majkrosoftovom Autluku.

Problemi i u Singapuru, Indiji i Turskoj

Vlada Singapura priznala je da su neki od njenih sistema bili pogođeni, a u Indiji je prekid rada u petak mnogima omeo posao.

U Turskoj savetnici i zvaničnici koji prisustvuju klimatskom samitu COP31 u Antaliji nisu mogli da realizuju planirane aktivnosti zbog nemogućnosti pristupa Autluku.

Problemi su takođe pogodili manja preduzeća i brojne pojedince.