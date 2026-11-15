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Novina je posebno značajna za influensere i kreatore sadržaja jer priliku za zaradu sada dobijaju i oni koji prave kratke isečke, ali i autori originalnih snimaka.

Nova opcija omogućava korisnicima da direktno u aplikaciji izdvoje deo tuđeg video-snimka, bez korišćenja dodatnih programa za montažu. Na taj način mogu da izdvoje zanimljiv trenutak iz podkasta, intervjua, prenosa ili drugog dužeg videa i podele ga sa svojim pratiocima.

Isečak može da traje od pet do 60 sekundi, ali postoji još jedno ograničenje: ne može da bude duži od 30 odsto originalnog snimka. Funkcija je dostupna za unapred snimljene video-sadržaje koji traju najmanje dva minuta, dok za sada nije moguće praviti isečke iz prenosa uživo.

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Sve se radi direktno u aplikaciji

Korisnik koji želi da napravi kratak snimak treba da otvori video, izabere opciju za ponovno objavljivanje, a zatim klikne na „Clip video“. Posle toga može da odredi početak i kraj isečka, doda svoj komentar i objavi ga kao zasebnu objavu.

Važno je i to što svaki isečak dobija oznaku „Clip from“, koja vodi do originalnog snimka i tačnog trenutka iz kojeg je izdvojen. Tako korisnici mogu da nastave da gledaju ceo video, a autor originalnog sadržaja dobija dodatnu vidljivost.

Novac mogu da zarade i autori i oni koji prave isečke

Jedna od najvažnijih novina jeste mogućnost zarade. Iks je funkciju povezao sa svojim programom Original Content Rewards, kroz koji i autor originalnog snimka i korisnik koji je napravio isečak mogu da ostvare prihod na osnovu pregleda.

Ipak, zarada nije automatska za svakoga. Da bi dobili novac, kreatori moraju da budu uključeni u program i da ispunjavaju njegove uslove, a visina nagrade zavisi od angažovanja publike. Kompanija nije objavila jedinstvenu cenu po pregledu niti garantovani iznos koji korisnici mogu da zarade.

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Iks želi da privuče influensere

Ovaj potez deo je šire strategije platforme da privuče kreatore sadržaja i poveća broj video-objava. Kratki isečci već su postali važan način promocije podkasta, intervjua i dugih emisija, jer publici omogućavaju da brzo vidi najzanimljiviji deo sadržaja.

Pojedini influenseri za izdvajanje i obradu takvih snimaka angažuju posebne saradnike ili agencije. Uvođenjem sopstvenog alata Iks pokušava da taj posao učini jednostavnijim i zadrži više video-sadržaja i aktivnosti unutar svoje platforme.

Funkcija ima i svoja ograničenja

Za sada je „Clipping“ dostupan u aplikacijama za Android i iOS, dok se dolazak opcije na veb-verziju očekuje naknadno. Dostupnost može da zavisi od verzije aplikacije i regiona, pa korisnici koji ne vide novu mogućnost treba da provere da li imaju najnovije ažuriranje.

Postoji i jedna važna stvar za autore originalnih snimaka: trenutno ne mogu da isključe mogućnost da drugi korisnici prave isečke iz njihovih videa. Iks je najavio da radi na opciji koja bi im omogućila da kontrolišu ovu funkciju. Ako autor obriše originalni video, brišu se i isečci napravljeni od njega.

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Još jedan korak u borbi za kreatore sadržaja

Iks se ovim potezom pridružuje trendu kratkih video-formata koji su popularizovali TikTok, Instagram Reels i Jutjub Shorts. Razlika je u tome što platforma sada pokušava da direktno poveže deljenje tuđih video-snimaka sa sistemom nagrađivanja, tako da korist mogu da imaju i originalni autori i korisnici koji izdvajaju zanimljive trenutke.

Za kreatore to znači još jedan način da dođu do nove publike, a za korisnike jednostavniji način da podele zanimljiv deo dugog videa. Ostaje da se vidi koliko će nova funkcija zaživeti i da li će uspeti da poveća broj kvalitetnih video-objava na Iksu.