Slušaj vest

Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) privremeno je obustavila poletanja, dok su hiljade letova bile pogođene, a putnici širom zemlje čekali informacije o tome kada će ponovo moći da krenu na put.



Prema izveštajima američkih medija i agencija, problem je zahvatio komunikacionu infrastrukturu koja povezuje 22 regionalna centra za kontrolu vazdušnog saobraćaja. Ti centri prate avione dok lete između gradova i omogućavaju kontrolorima da razmenjuju važne informacije sa pilotima.

Zbog prekida i povremenih smetnji u komunikaciji i radarskim podacima, FAA je donela odluku da zaustavi poletanja iz američkih aerodroma.Letelicama koje su već bile u letu omogućeno je da bezbedno nastave do odredišta, dok su nova poletanja obustavljena.

Foto: Valentina Petrova/AP

Stara tehnologija nije izdržala opterećenje

Američki zvaničnici naveli su da je problem povezan sa zastarelom mrežnom opremom, uključujući rutere i prekidače koji prenose podatke. Prema objašnjenju ministra saobraćaja Šona Dafija, oprema je bila preopterećena podacima, zbog čega je počela da šalje neusklađene informacije.

Posebno je zanimljivo što se deo infrastrukture i dalje oslanja na veoma staru tehnologiju, uključujući bakarne telefonske vodove. Dok se savremeni sistemi sve više oslanjaju na brze optičke mreže, pojedini delovi američke kontrole letenja još rade na infrastrukturi koja nije projektovana za današnje potrebe.

Foto: AP

Hiljade letova poremetile planove putnika

Obustava je trajala oko pet sati, a posledice su se osećale i nakon što je zabrana poletanja ukinuta. Avioni i posade ostali su na pogrešnim aerodromima, pa je avio-kompanijama bilo potrebno vreme da ponovo usklade rasporede.

Prema podacima koje je objavio Rojters, otkazano je gotovo 10.000 letova. AP je izvestio da je najmanje 827 letova preusmereno, dok je više od milion, a prema pojedinim procenama i oko 1,5 miliona putnika, moglo da bude pogođeno poremećajem.

Nije potvrđen hakerski napad

Veliki prekid rada sistema odmah je otvorio pitanje da li je reč o sajbernapadu. Američki zvaničnici, međutim, saopštili su da za to nema dokaza i da problem za sada izgleda kao tehnički kvar telekomunikacione infrastrukture.

Važno je i da se ovaj incident ne povezuje sa novim sistemom veštačke inteligencije koji FAA uvodi kako bi pomogao u predviđanju problema u vazdušnom saobraćaju. Zvaničnici su naveli da taj sistem nije bio povezan sa opremom koja je otkazala.

Foto: Shutterstock

Modernizacija vredna milijarde dolara

Američke vlasti već rade na velikoj obnovi sistema kontrole letenja. Kongres je za taj posao odobrio 12,5 milijardi dolara, a plan obuhvata zamenu zastarelih komunikacionih veza, radarske opreme i drugih delova infrastrukture.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da zamena starih kablova optičkim vezama sama po sebi nije dovoljna. Potrebno je modernizovati čitavu mrežu, obezbediti rezervne sisteme i bolje uskladiti brojne projekte koji se sprovode na različitim lokacijama.

Američki vazdušni prostor ponovo je otvoren nakon što je FAA ukinula zabranu, ali se saobraćaj nije odmah vratio u normalu. Zvaničnici su upozorili da bi avio-kompanijama mogli da budu potrebni dani da rasporede avione i posade i nadoknade kašnjenja.