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Napadači šalju lažne mejlove koji izgledaju kao zvanična obaveštenja kompanije Microsoft, a primaocima poručuju da moraju da preduzmu određene korake kako ne bi izgubili svoje poruke.

Microsoftov tim za obaveštavanje o sajber pretnjama upozorio je na kampanju koja se pojavila nakon problema sa servisom Exchange Online. U lažnim porukama kriminalci se pozivaju na stvarni incident, označen šifrom EX1550543, čime pokušavaju da stvore utisak da je reč o zvaničnom obaveštenju kompanije.

Korisnicima se navodno javlja da su njihove imejl poruke zadržane tokom prekida rada i da će biti obrisane ukoliko ih ne vrate u određenom roku. U porukama se zato nalazi link koji bi, prema tvrdnjama pošiljaoca, trebalo da omogući ponovno preuzimanje mejlova.

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Lažna poruka liči na zvanično obaveštenje

Prema podacima koje je objavio Microsoft, uočene su poruke sa naslovima koji upućuju na prekid rada servisa. Kao ime pošiljaoca pojavljuju se izrazi poput „Outage Notification“ i „Service Health“, što može da navede korisnike da pomisle da je reč o legitimnoj poruci tehničke podrške.

Međutim, linkovi iz ovih mejlova ne vode na zvanične Microsoftove stranice. Korisnici se preusmeravaju na druge internet adrese, gde mogu biti izloženi pokušajima krađe podataka.

Cilj je krađa korisničkih podataka

Prevaranti se predstavljaju kao poznata kompanija ili institucija, a zatim pokušavaju da navedu korisnike da otkriju lozinke, korisnička imena ili druge podatke za pristup nalozima.

Microsoft je upozorio na pokušaje krađe pristupnih podataka, ali za sada nema potvrde da su napadači uspeli da dođu do podataka određenog broja korisnika. Takođe, nije potvrđeno da je ova kampanja dovela do instaliranja zlonamernih programa na uređaje.

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Problemi sa Microsoft 365 servisima

Podsetimo, korisnici Microsoft 365 imali su poteškoće sa pristupom pojedinim servisima, uključujući Outlook i Teams. Prekid je izazvao probleme u radu elektronske pošte i drugih poslovnih alata, a posledice su osetili korisnici u velikom broju zemalja.

Microsoft je u međuvremenu saopštio da je osnovni problem otklonjen i da su servisi ponovo dostupni. Kompanija je navela da prekid nije bio posledica sajber napada, već tehničkih problema u radu infrastrukture.

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Microsoft savetuje dodatni oprez

Kompanija savetuje korisnicima i administratorima da informacije o stanju servisa proveravaju preko zvaničnog Microsoft 365 administrativnog centra. Ne bi trebalo otvarati linkove iz neočekivanih poruka, čak ni kada se u njima pominje stvarni tehnički incident.

Posebno treba obratiti pažnju na poruke koje stvaraju osećaj hitnosti, poput upozorenja da će mejlovi biti obrisani ako korisnik odmah ne reaguje. Takva upozorenja čest su način na koji prevaranti pokušavaju da navedu ljude da ne provere adresu pošiljaoca i sadržaj linka.

Šta da uradite ako ste dobili ovakav mejl

Ako dobijete poruku u kojoj se traži da vratite navodno izgubljene mejlove, nemojte kliknuti na link niti unositi podatke za prijavljivanje. Informacije o prekidu rada proverite direktno na zvaničnim Microsoftovim kanalima, a sumnjivu poruku prijavite u skladu sa pravilima svoje organizacije.

Ukoliko ste već uneli lozinku na stranici do koje ste došli preko takvog mejla, promenite je preko zvaničnog sajta i proverite aktivnost na nalogu. Preporučuje se i uključivanje višefaktorske autentifikacije, koja pruža dodatni nivo zaštite.