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Bivši generalni direktor Nvidije Džensen Huang imao je intimnu vezu sa još jednom zaposlenom u kompaniji, čime je broj žena sa kojima je, prema medijskim izveštajima, imao vanbračne odnose porastao na tri. Identitet treće žene nije objavljen, a dve osobe upoznate sa slučajem potvrdile su da je reč o zaposlenoj u tehnološkom gigantu.

Prema dostupnim informacijama, nije poznato na kojoj je poziciji radila, koliko je dugo bila u vezi sa Huangom niti kada je njihov odnos počeo. Takođe, pokušaji novinara da stupe u kontakt sa njom nisu uspeli. Nvidia nije komentarisala ove navode, a Huang nije odgovorio na zahtev za komentar.

Džensen Huang Lori Huang Foto: Jordan Strauss/Invision

Treća žena bila je zaposlena u Nvidiji

Informacija o još jednoj vezi objavljena je nakon što su prethodno u javnost dospele priče o Huangovim odnosima sa dve druge žene. Prema izvorima upoznatim sa slučajem, treća žena nije ista osoba kao Kimberli Pauel, potpredsednica Nvidije za zdravstveni sektor, o čijoj je navodnoj vezi sa direktorom ranije pisao Njujork tajms.

Za razliku od Pauel, čija je funkcija poznata, o trećoj zaposlenoj nisu objavljeni dodatni podaci. Nije poznato ni da li je bila deo njegovog neposrednog rukovodećeg tima. U izveštaju se navodi samo da su dve osobe upoznate sa odnosom potvrdile njegovо postojanje.

Kimberli Pauel, potpredsednica za zdravstvo u kompaniji Nvidija Foto: Printscreen/Youtube/Stateside Pulse

Alis Huang bila je prva žena pomenuta u izveštajima

Prva priča odnosila se na Alis Huang, poslovnu ženu iz Kine i bivšu rukovoditeljku kompanije Megaspeed International, koja je poslovala sa Nvidijom. Njih dvoje nisu u rodbinskoj vezi, iako imaju isto prezime. Fotografije na kojima se pojavljuju zajedno zabeležene su na različitim lokacijama, a najstarije koje su mediji proverili datiraju iz decembra 2023. godine.

Alis Huang je dodatno dospela u centar pažnje zbog sumnji američkih obaveštajnih službi da je povezana sa kineskim špijunskim aktivnostima. Te optužbe nisu nezavisno potvrđene, a Kina ih je odbacila. Džensen Huang izjavio je da ga američka vlada nije obavestila o sumnjama koje se odnose na nju.

Foto: Printscreen/ X

Prema pisanju francuskog lista „Mond“, Huang i Pauel su navodno viđeni zajedno u hotelu tokom jedne konferencije kompanije u San Hozeu u martu. Huang priznao da je bio neveran supruzi

Huang je u poruci zaposlenima priznao da je bio neveran supruzi Lori. U obraćanju je naveo da je razočarao porodicu i kompaniju, ali nije imenovao žene koje se pominju u medijskim izveštajima.

Dva dana kasnije, nezavisni članovi upravnog odbora Nvidije angažovali su advokatsku kancelariju Vachtell, Lipton, Rosen & Katz da sprovede istragu. U fokusu je, između ostalog, pitanje da li je Huang bio meta pokušaja stranog obaveštajnog uticaja zbog odnosa sa Alis Huang.

Alis Huang Džensen Huang Foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia

Nvidia dobila privremenu direktorku

Huang je napustio funkcije predsednika, generalnog direktora i člana upravnog odbora Nvidije. Na mesto privremene direktorke postavljena je finansijska direktorka Kolet Kres, koja će voditi kompaniju dok odbor razmatra kandidate za trajnog naslednika.

Inače, Nvidia je jedna od najvažnijih kompanija u industriji veštačke inteligencije, jer proizvodi procesore koji se koriste za razvoj i pokretanje velikih AI sistema. Huang je kompaniju osnovao 1993. godine i tokom više od tri decenije bio njeno najprepoznatljivije lice. Njegov odlazak dolazi u trenutku kada se kompanija suočava i sa pitanjima o poslovanju u Kini, prodaji naprednih čipova i rezultatima interne istrage.

Akcije Nvidije pale su više od 30 odsto u odnosu na rekordnu cenu zabeleženu početkom oktobra, čime je tržišna vrednost kompanije smanjena za više od 1,8 biliona dolara. Taj pad počeo je pre objavljivanja svih detalja o navodnim vezama i povezan je i sa širim kretanjima na tržištu tehnoloških akcija, kao i neizvesnošću oko poslovanja kompanije.