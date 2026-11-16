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Jedna od neobičnijih bankarskih pljački poslednjih godina dogodila se u Francuskoj, gde je Crédit Mutuel Arkéa izgubila skoro 100 miliona evra u sajbernapadu. Umesto fizičkog upada, kriminalci su iskoristili slabosti u digitalnoj infrastrukturi i pokrenuli niz lažnih transakcija sa računa same banke. Posebno je zabrinjavajuće to što novac nije nestao u jednom potezu, već je tokom nekoliko dana prebacivan kroz više finansijskih institucija.

Banka je potvrdila da su sredstva njenih klijenata ostala netaknuta. Napadači su, prema dosadašnjim informacijama, ciljali novac finansijske institucije, a ne račune građana i kompanija koje koriste njene usluge. Ipak, gubitak od približno 100 miliona evra pokazuje koliko ozbiljne posledice može da ima napad na sisteme koji povezuju banke, njihove poslovne partnere i platnu infrastrukturu.

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Napadači su pronašli put do bankarskog sistema

Prvi tragovi napada pojavili su se 27. oktobra, kada je banka otkrila da je kompromitovan informacioni sistem jednog spoljnog pružaoca usluga. Veza sa partnerom odmah je prekinuta, ali je, prema objašnjenju predsednika banke Žilijena Karmone, moguće da su napadači prethodno već došli do informacija koje su im omogućile dalji prodor. Problem je bio u tome što banka u tom trenutku nije imala razloga da posumnja da su podaci iz sistema partnera iskorišćeni za pristup njenoj infrastrukturi.

Ovaj detalj posebno je važan jer pokazuje da napad nije morao da počne direktnim probijanjem bankarske zaštite. Dovoljno je bilo kompromitovati organizaciju koja ima pristup njenim sistemima, a zatim iskoristiti informacije do kojih se došlo. Banka nije javno otkrila identitet pružaoca usluga, a nije objavljeno ni kako su tačno napadači pribavili podatke potrebne za izvođenje prevare.

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Lažni IBAN brojevi i instant transferi

Ključ operacije bili su lažni IBAN brojevi povezani sa Fortuneo, digitalnom bankom koja posluje u okviru iste grupacije. Napadači su pomoću njih pokretali naloge za plaćanje sa računa Crédit Mutuel Arkéa. Umesto da novac izvlače kroz jednu sumnjivu transakciju, koristili su sistem instant plaćanja, preko kojeg sredstva mogu veoma brzo da stignu na odredište.

Izvlačenje novca počelo je 1. novembra, a banka je razmere prevare otkrila 3. novembra. Prema navodima njenog rukovodstva, novac je prebacivan na račune u drugim evropskim bankama koji su bili otvoreni unapred, a zatim prosleđivan na platforme za trgovanje kriptovalutama. Takav niz transakcija otežava praćenje novca, naročito kada se sredstva brzo premeštaju između različitih finansijskih sistema. Banka je nakon otkrivanja napada blokirala spoljne pristupe, uklonila lažne naloge i promenila podatke za autentifikaciju.

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AI možda je pomogla hakerima

Predsednik banke Žilijen Karmona opisao je napad kao operaciju koja je verovatno bila potpomognuta naprednom veštačkom inteligencijom. Međutim, nije objasnio koje su konkretne AI alate kriminalci navodno koristili niti u kojoj fazi napada. Zbog toga nije moguće tvrditi da je veštačka inteligencija bila presudna za krađu ili da je sama obavljala finansijske transakcije.

AI je potencijalno mogao da pomogne u prikupljanju informacija, pripremi lažnih dokumenata, automatizaciji pojedinih zadataka ili pronalaženju slabosti u sistemima. Ali to su mogućnosti, a ne potvrđeni detalji ovog slučaja. Ono što je za sada poznato jeste da su napadači koristili kompromitovanog poslovnog partnera, lažne IBAN brojeve, unapred pripremljene račune i brze transfere. Tehnike poput ovih postoje i bez veštačke inteligencije, zbog čega je važno razdvojiti potvrđeni način krađe od pretpostavki o ulozi AI-ja.

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Deo novca je vraćen, ali istraga još traje

Nakon otkrivanja prevare banka je preduzela mere da spreči dalje izvlačenje sredstava i pokušala da zaustavi već pokrenute transakcije. Deo novca uspešno je zamrznut ili vraćen, dok se potraga za ostatkom nastavlja. Francuske vlasti pokrenule su istragu, a identitet odgovornih i dalje nije javno utvrđen. Banka nije objavila konačan iznos koji je uspela da povrati.

Prema proceni rukovodstva, finansijska šteta iznosi približno jedan odsto sopstvenog kapitala banke, odnosno vrednost oko jedne tromesečne dobiti. Kompanija tvrdi da njena finansijska stabilnost nije ugrožena. Za klijente je najvažnija informacija da njihovi računi nisu bili predmet krađe, ali slučaj otvara ozbiljno pitanje bezbednosti bankarskih sistema. Ako napadači mogu da zloupotrebe pristup poslovnog partnera i kroz legitimnu platnu infrastrukturu izvuku ogromne iznose, zaštita više ne zavisi samo od toga koliko je dobro obezbeđena sama banka.