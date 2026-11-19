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Kompanija je kroz inicijalnu javnu ponudu akcija (IPO) prikupila 81,3 milijarde dolara, dok ukupna vrednost transakcije, zajedno sa dodatnim privatnim plasmanom akcija, dostiže 107,3 milijarde dolara. Vrednost kompanije procenjena je na oko 1,5 biliona dolara, a trgovanje akcijama na berzi Nasdaq počinje danas, 19. novembra, pod oznakom ANT.

Akcije Anthropic-a prodate po 83 dolara

Anthropic je cenu svojih akcija u okviru IPO ponude postavio na 83 dolara, što je iznad prvobitno planiranog raspona od 70 do 78 dolara. Veliko interesovanje investitora omogućilo je kompaniji da poveća broj ponuđenih akcija na ukupno 980 miliona.

Od toga je približno 956 miliona akcija prodala sama kompanija, dok je ostatak došao od postojećih akcionara. Samom javnom ponudom prikupljeno je oko 81,3 milijarde dolara, što je već dovoljno da se ovaj izlazak na berzu upiše u istoriju finansijskih tržišta.

Anthropic nadmašio SpaceX i postavio novi rekord

Dosadašnji rekord pripadao je kompaniji SpaceX, koja je u junu ove godine kroz izlazak na berzu prikupila oko 75 milijardi dolara. Anthropic je sada premašio taj iznos i postao kompanija sa najvećim IPO-om u istoriji.

Kada se uračuna i dodatnih 26 milijardi dolara prikupljenih kroz privatno plasiranje akcija, ukupna vrednost transakcije dostiže 107,3 milijarde dolara. Procena vrednosti kompanije od oko 1,5 biliona dolara dodatno potvrđuje koliko su investitori spremni da ulože u vodeće kompanije iz oblasti veštačke inteligencije.

Claude i AI tržište u centru pažnje investitora

Foto: Shutterstock

Anthropic je osnovan 2021. godine, a pokrenuli su ga bivši istraživači i rukovodioci kompanije OpenAI. Njegov najpoznatiji proizvod je Claude, AI asistent koji se posebno istakao u programiranju, analizi podataka i poslovnoj primeni veštačke inteligencije.

Rast kompanije poslednjih meseci dodatno je ubrzan popularnošću alata Claude Code, namenjenog programerima i razvoju softvera. Prema podacima iz dokumentacije za IPO, godišnji tempo prihoda kompanije dostigao je 81 milijardu dolara na kraju oktobra 2026. godine. To je jedan od ključnih razloga zbog kojih je interesovanje investitora bilo toliko veliko.

Rekordna vrednost donosi i velike finansijske rizike

Ipak, ogromna tržišna procena ne znači da Anthropic nema finansijskih izazova. Razvoj naprednih AI modela zahteva ogromna ulaganja u računarsku infrastrukturu, čipove i data centre.

Kompanija je u prvoj polovini 2026. potrošila gotovo devet milijardi dolara na računarske kapacitete i infrastrukturu, a u trećem kvartalu dodatnih pet milijardi dolara na računarske troškove. Istovremeno, u trećem kvartalu zabeležila je operativni gubitak od 567 miliona dolara.

Anthropic je takođe preuzeo obaveze koje se odnose na buduću računarsku infrastrukturu vredne gotovo 900 milijardi dolara. To pokazuje koliko će novca biti potrebno za održavanje trke u razvoju sve naprednijih AI sistema.

Anthropic Foto: Shutterstock

Šta izlazak Anthropic-a na berzu znači za AI industriju?

Početak trgovanja akcijama Anthropic-a predstavlja važan test za čitavu industriju veštačke inteligencije. Investitori će sada moći direktno da procenjuju koliko vredi kompanija koja razvija velike jezičke modele i poslovne AI alate, ali i koliko je njen poslovni model dugoročno održiv.