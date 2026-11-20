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„Na suncu jedva vidim ko me zove.“ Ako ste od mame ili tate nekada čuli ovakvu usputnu primedbu, već znate šta prvo da proverite kad im budete birali novi telefon. Vredi se setiti i onoga što im kod sadašnjeg odgovara. Možda staje u omiljeni džep od jakne ili je taman toliko širok da na poruku mogu da odgovore jednom rukom dok u drugoj drže ceger.

Ako birate zajedno, prepustite telefon onome ko će ga koristiti. Ako je poklon iznenađenje, uzmite njihove navike kao polaznu tačku. Na modelima koji vam se uklapaju u budžet ponovite istih pet kratkih proba

1. Otkucajte „Stižem za deset minuta“ jednom rukom

Otvorite beleške i napišite jednu rečenicu. Obratite pažnju na to da li palcem lako stižete do slova na suprotnoj ivici tastature ili morate da pomerite ceo telefon u dlanu.

Koliko razlika može da bude mala na papiru? Samsung Galaxy A26 5G širok je 77,5 mm i težak 200 g, a Apple iPhone 16e širok je 71,5 mm i težak 167 g. Razliku od šest milimetara u širini najlakše ćete proceniti upravo na tastaturi. Ako roditelju stari telefon lepo leži u ruci, uporedite i njegovu širinu sa novim

2. Povećajte slova, pa pročitajte poruku blizu izloga

Podesite slova na veličinu koju mama ili tata inače koriste. Na Samsungu u podešavanjima potražite „Veličina i stil fonta“, a na iPhoneu sa menijem na engleskom „Text Size“. Zatim otvorite belešku sa nekoliko redova teksta. Pogledajte koliko toga staje na ekran i možete li na prvi pogled da pronađete, recimo, vreme i adresu sastanka.

Ako položaj izložbenog telefona dozvoljava, ponovite probu blizu izloga, na dnevnom svetlu. To je posebno korisno ako roditelj često čita poruke dok čeka prevoz. Važno je da može da pročita baš taj broj ili adresu sa udaljenosti na kojoj prirodno drži telefon.

3. Javite se na poziv dok je ekran zaključan

Ako izložbeni telefon ima aktivan broj, zamolite prodavca za probni poziv. Proverite kako se poziv prihvata sa zaključanog ekrana, prinesite telefon uhu i neka vam sagovornik kaže naziv ulice i kućni broj. Da li ste obe stvari razumeli iz prve, iako oko vas razgovaraju drugi kupci? Dok poziv traje, probajte i da pojačate zvuk bočnim tasterom.

Na izložbenom primerku bez aktivnog broja možete da preslušate melodiju zvona. Za nekoga ko često razgovara u autobusu ili na ulici, ipak vredi zatražiti i probni razgovor kako bi čuo glas kroz slušalicu.

4. Otvorite kalendar, pa se vratite na početni ekran

Izaberite datum u kalendaru, vratite se jedan korak unazad, pa izađite na početni ekran. To je dobar test za poklon jer pokazuje koliko će komande biti poznate osobi koja telefon prvi put uzme u ruku.

Ako mama ili tata na sadašnjem telefonu koriste tri dugmeta pri dnu ekrana, na Samsungu ih možete uključiti u meniju „Traka za navigaciju“. Možete čak da izaberete na kojoj strani će biti dugme „Nazad“. Na iPhoneu 16e iz aplikacije se na početni ekran vraćate prevlačenjem prsta od donje ivice nagore. Neka roditelj proba pokret kojim bi to po navici uradio na svom telefonu.

5. Snimite fotografiju kakva obično završi u porodičnoj grupi

Ako vam mama ili tata često šalju fotografije recepata, slikajte karticu sa cenom pored izložbenog telefona. Otvorite fotografiju, uvećajte je i pokušajte da pročitate najsitniji red. Ako u porodičnoj grupi češće završavaju deca ili pas u pokretu, zamolite nekoga ko je s vama da mahne i fotografišite ruku dok je u pokretu. Pogledajte da li se prsti jasno razaznaju. Na oba telefona ponovite isti kadar sa istog mesta, pod istim svetlom.

Ako se na kraju dvoumite između dva modela, vratite se na onu primedbu o starom telefonu. Za nekoga ko svaki dan na stanici zaklanja ekran dlanom, upravo rezultat probe kraj izloga može da odluči. Kada suzite izbor, u kategoriji Mobilni telefoni na Cenoteci uporedite ponude za isti model i isti kapacitet memorije.