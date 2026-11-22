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Postrojenje „Juačun broj 1“, snage 300 megavata, nalazi se u gradu Jumen, u provinciji Gansu, a posebnost mu je to što koristi veštački iskopane podzemne prostorije umesto prirodnih pećina. Reč je o prvom projektu ove vrste koji je stigao do priključenja na mrežu, što predstavlja važan korak u razvoju dugotrajnog skladištenja energije.

Struja se čuva kao vazduh pod pritiskom

Princip rada ove elektrane prilično je neobičan. Kada postoji višak električne energije, na primer u periodima kada vetroelektrane i solarne elektrane proizvode više struje nego što je trenutno potrebno, ona se koristi za pokretanje velikih kompresora koji sabijaju vazduh i pod visokim pritiskom ga skladište u podzemnim prostorijama.

Kada potrošnja struje poraste, proces se odvija u suprotnom smeru. Skladišteni vazduh se oslobađa, pokreće turbine i tako se ponovo proizvodi električna energija koja se šalje u mrežu. Na taj način elektrana može da sačuva višak energije i vrati ga u sistem onda kada je potražnja veća.

Foto: YouTube/Printscreen

Ogromne komore nalaze se 110 metara ispod zemlje

Jedna od najvećih posebnosti kineskog postrojenja jeste način na koji je napravljen prostor za skladištenje vazduha. Umesto da koristi postojeće prirodne slane pećine, kako je slučaj kod nekih drugih elektrana ovog tipa, Kina je iskopala četiri velike podzemne komore u čvrstoj steni, na dubini od oko 110 metara.

Ukupna zapremina ovih prostorija iznosi približno 200.000 kubnih metara. U njima se čuva vazduh pod visokim pritiskom, a čitav sistem projektovan je tako da izdrži zahtevne uslove rada. Upravo mogućnost izgradnje veštačkih podzemnih skladišta mogla bi da omogući primenu ove tehnologije i na mestima gde ne postoje odgovarajuće prirodne pećine.

Može da skladišti 1.800 megavat-sati energije

Elektrana ima snagu od 300 megavata, dok njen kapacitet skladištenja iznosi 1.800 megavat-sati. To su dve različite mere: prva pokazuje kolikom snagom postrojenje može da proizvodi električnu energiju, a druga koliko energije može da sačuva.

Prema podacima kompanije koja stoji iza projekta, sistem je projektovan za osam sati punjenja i šest sati neprekidne proizvodnje električne energije. Prijavljena efikasnost pretvaranja električne energije u skladištenu energiju i njenog vraćanja u mrežu iznosi 72 odsto, što znači da se deo energije izgubi tokom procesa.

Foto: YouTube/Printscreen

Toplota se ne odbacuje, već ponovo koristi

Kod sabijanja vazduha oslobađa se toplota, a njeno upravljanje jedan je od ključnih tehničkih izazova ove tehnologije. U sistemima koji koriste dodatno sagorevanje, gorivo može da se koristi za zagrevanje vazduha pre nego što pokrene turbinu. Međutim, kinesko postrojenje primenjuje takozvani adijabatski sistem, u kojem se toplota nastala tokom sabijanja čuva i kasnije ponovo koristi.

Takav pristup omogućava proizvodnju električne energije bez dodatnog sagorevanja goriva tokom faze pražnjenja skladišta. Ipak, to ne znači da je proces bez gubitaka: deo električne energije potroši se na kompresiju, a deo se izgubi tokom skladištenja i ponovne proizvodnje.

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Zašto je ovakva tehnologija važna za obnovljive izvore

Solarne elektrane ne proizvode struju tokom noći, dok proizvodnja vetroelektrana zavisi od vremenskih uslova. Zbog toga elektroenergetski sistem mora da pronađe način da sačuva energiju kada je ima u izobilju i iskoristi je kada proizvodnja iz obnovljivih izvora opadne ili potrošnja poraste.

Elektrane koje skladište energiju komprimovanim vazduhom mogle bi da pomognu u rešavanju tog problema, posebno zato što mogu da čuvaju velike količine energije tokom više sati. Svetska banka je u analizi ove tehnologije istakla da dugotrajno skladištenje može da olakša uključivanje promenljivih izvora, poput vetra i sunca, u elektroenergetske sisteme.