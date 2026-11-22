Ako vam se upali ova lampica, ne ignorišite je!

Ako vam se upali ova lampica, ne ignorišite je!

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Za razliku od klasičnog automobila, kod kog vozač često može da prepozna kvar na motoru ili nekom mehaničkom delu, električno vozilo u velikoj meri zavisi od složenog sistema kontrolnih jedinica, senzora i energetske elektronike. Kada neki od ključnih delova prestane da radi, automobil može da izgubi pogon ili odbije da se pokrene.

Inverter je jedan od ključnih delova

Jedan od najvažnijih delova električnog automobila je inverter, odnosno uređaj koji pretvara jednosmernu struju iz baterije u naizmeničnu struju koju koristi elektromotor. On istovremeno kontroliše koliko energije stiže do motora i na taj način utiče na ubrzanje i snagu vozila. Ako inverter otkaže, automobil može da izgubi pogon iako je glavna baterija puna.

Da ovo nije samo teorijski scenario pokazuje i slučaj kompanije Tesla. Proizvođač je objavio opoziv određenih primeraka modela Cybertruck zbog problema sa komponentom u inverteru koja može da izazove prestanak isporuke obrtnog momenta. Posledica je gubitak pogona, a predviđeno rešenje je zamena neispravnog dela.

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Baterija može da bude puna, ali automobil ne može da krene

Još jedan važan sistem je BMS, odnosno elektronski sistem za upravljanje baterijom. On prati napon, temperaturu i stanje baterijskih ćelija, kontroliše punjenje i pražnjenje i štiti bateriju od rada izvan dozvoljenih granica. Ako sistem registruje ozbiljnu nepravilnost, može da ograniči snagu ili spreči pokretanje vozila kako bi zaštitio bateriju i putnike.

Problem mogu da izazovu i kontaktori, električni prekidači koji povezuju ili odvajaju visokonaponsku bateriju od ostatka sistema. Ako se oni neočekivano otvore, struja više ne stiže do pogonskog sklopa i automobil može da izgubi snagu. Tesla je i za određene primerke modela 3 i modela Y objavila opoziv zbog kontaktora koji mogu iznenada da prekinu napajanje.

Električni automobil na punjaču tokom testa izdržljivosti baterije Foto: Scharfsinn / Alamy / Profimedia

Nije svaki kvar razlog za paniku

Zanimljivo je da problem ne mora da bude u ogromnoj bateriji koja pokreće automobil. Električna vozila imaju i klasičnu pomoćnu bateriju od 12 volti, koja napaja brojne elektronske sisteme, kontrolne jedinice, brave i druge uređaje. Ako ona oslabi ili se isprazni, automobil može da odbije da se pokrene ili da prikaže niz upozorenja, iako je glavna pogonska baterija napunjena.

Prema statistici nemačkog automobilskog kluba ADAC za 2026. godinu, prazna ili neispravna 12-voltna baterija bila je uzrok 45,4 odsto intervencija zbog kvarova na vozilima tokom 2025. godine. ADAC navodi i da električni automobili mogu imati probleme sa elektronikom vozila, između ostalog zbog opterećenja pomoćne baterije. Ipak, isti podaci pokazuju da električni automobili u ukupnom poređenju imaju prednost u pojedinim kategorijama kvarova, jer imaju manje pokretnih delova u pogonskom sistemu.

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Popravka može da bude komplikovana

Kada se pojavi upozorenje ili automobil izgubi pogon, uzrok nije moguće pouzdano utvrditi samo na osnovu poruke na instrument-tabli. Serviser mora da priključi dijagnostički uređaj, očita greške i proveri rad različitih sistema. Ponekad je problem u senzoru, kablu ili konektoru, a ne u skupom elektronskom sklopu za koji vozač prvo posumnja.

Poseban izazov predstavlja rad na visokonaponskom sistemu. Za razliku od uobičajenih popravki na automobilu, ovde je neophodna posebna obuka i odgovarajuća zaštitna oprema. Zato vlasnik ne bi trebalo sam da otvara bateriju, dira narandžaste visokonaponske kablove ili pokušava da popravi inverter. Ako automobil izgubi pogon ili prikaže ozbiljno upozorenje, treba ga bezbedno zaustaviti i pozvati pomoć na putu.

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Da li su električni automobili zbog toga nepouzdaniji?

Iako zvuči zabrinjavajuće kada se govori o kvaru koji može da zaustavi celo vozilo, to ipak ne znači da su električni automobili generalno nepouzdaniji od benzinaca i dizelaša. ADAC-ova statistika za 2026. pokazuje da su električni automobili u posmatranim godištima imali manje intervencija zbog kvarova nego vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Njihova prednost je jednostavniji pogonski sklop, sa manje pokretnih delova koji se habaju.

Ipak, kupci polovnih električnih automobila trebalo bi da obrate pažnju na više od stanja glavne baterije i njenog preostalog kapaciteta.

Važno je da proverite servisnu istoriju, eventualne opozive, stanje pomoćne baterije i da li postoje zabeležene greške u elektronskim sistemima. Jer kod električnog automobila nije dovoljno da baterija pokazuje 100 odsto napunjenosti – svi ključni sistemi moraju pravilno da rade da bi vozilo zaista moglo da krene.