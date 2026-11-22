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Kompanija Panasonic je sklopila višegodišnji ugovor sa američkom firmom Sila, koja će joj isporučivati poseban silicijum-karbonski materijal za proizvodnju baterijskih ćelija. Vrednost saradnje mogla bi vremenom da premaši milijardu dolara, a u pitanju je tehnologija koja bi trebalo da omogući skladištenje više energije u istom prostoru i doprinese bržem punjenju.

Grafit dobija ozbiljnu konkurenciju

U većini današnjih litijum-jonskih baterija za jednu od ključnih komponenti, takozvanu anodu, koristi se grafit. Panasonic želi da poveća udeo silicijuma u ovom delu baterije, jer taj materijal ima znatno veći teorijski kapacitet za skladištenje litijuma.

Silicijum, međutim, nije potpuno nova ideja u ovoj industriji. Panasonic navodi da već od 2012. proizvodi automobilske baterije u kojima se koristi silicijumska legura. Novina je pokušaj da se udeo ovog materijala dodatno poveća uz pomoć naprednijih silicijum-karbonskih rešenja, koja bi trebalo da poboljšaju performanse i ublaže probleme koji su godinama usporavali njihovu širu primenu.

Električni automobil na punjaču tokom testa izdržljivosti baterije Foto: Scharfsinn / Alamy / Profimedia

Zašto je silicijum toliko zanimljiv

Prema teorijskim proračunima, silicijum može da primi približno deset puta više litijuma od grafita, što zvuči kao ogromna prednost, ali postoji jedna ozbiljna prepreka: tokom punjenja i pražnjenja silicijum menja zapreminu, odnosno širi se i skuplja. Takve promene mogu da oštete strukturu anode i vremenom smanje sposobnost baterije da zadrži energiju.

Američka kompanija Sila razvila je materijal pod nazivom Titan Silicon, koji kombinuje silicijum i ugljenik. Njegova namena je da omogući veće korišćenje silicijuma, a da se istovremeno kontrolišu promene zapremine tokom rada. Upravo taj materijal Panasonic planira da koristi u svojim budućim baterijskim ćelijama, nakon što prođe potrebne provere kvaliteta i performansi.

Električni automobil na punjaču tokom testa izdržljivosti baterije Foto: maho / Alamy / Profimedia

Više kilometara ili lakše vozilo

Za vozače bi najveća prednost mogla da bude veća energetska gustina. Ovo znači da bi u bateriji istih dimenzija moglo da se sačuva više energije, što bi proizvođačima omogućilo da ponude vozila sa većim dometom. Drugim rečima, automobil bi potencijalno mogao da pređe više kilometara bez povećanja prostora koji zauzima baterijski paket.

Postoji i druga mogućnost: proizvođači bi mogli da zadrže sličan domet, ali da koriste manju i lakšu bateriju. To bi uticalo na ukupnu masu vozila i moglo da otvori više prostora za druga tehnička rešenja. Ipak, povećanje kapaciteta samog materijala ne znači automatski i isti procenat povećanja dometa automobila, jer na rezultat utiču konstrukcija cele baterije, težina vozila i potrošnja energije.

Panasonic postavio cilj za 2031. godinu

Panasonic je najavio da želi da poveća energetsku gustinu svojih baterija sa približno 800 na 1.000 vat-sati po litru do fiskalne 2031. godine i to bi predstavljalo povećanje od oko 25 odsto. Kompanija računa da će napredniji materijali za anode, među kojima je i silicijum-karbonska tehnologija, imati važnu ulogu u ostvarivanju tog cilja.

Saradnja sa Silom sada dobija konkretniju komercijalnu dimenziju. Materijal će se proizvoditi u fabrici američke kompanije u mestu Moses Lejk, u saveznoj državi Vašington, a zatim će biti isporučivan Panasonicovim proizvodnim pogonima u SAD. Dve kompanije planiraju i zajednički rad na intelektualnoj svojini, kako bi dalje razvijale tehnologiju.

Baterija automobila sada može da se napuni za 10 minuta Foto: Shutterstock

Kada će se pojaviti u automobilima

Iako je ugovor veliki korak, vozači još ne treba da očekuju da će se automobili sa ovom tehnologijom odmah pojaviti u prodajnim salonima. Materijal najpre mora da prođe Panasonicove provere i bude uklopljen u konkretne baterijske ćelije. Tek nakon toga može da se procenjuje kako se ponaša u stvarnim uslovima, koliko dugo zadržava kapacitet i kakve rezultate daje pri brzom punjenju.

Najveća vrednost ovog dogovora zato nije u obećanju da će automobili već sutra prelaziti dvostruko više kilometara, već u tome što se napredni materijal približava široj industrijskoj primeni. Ako Panasonic uspe da ga uvede u velike serije i potvrdi njegove prednosti, buduća vozila mogla bi da dobiju efikasnije baterije, veći domet ili kraće zadržavanje na punjačima. Za sada je to važan korak u razvoju tehnologije, ali konačnu reč daće rezultati u gotovim automobilima.