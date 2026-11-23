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Nova opcija omogućava izmene u roku od 15 minuta, pri čemu se zadržavaju postojeći pregledi, lajkovi i odgovori.

Do sada je svaka greška u Instagram Story objavi zahtevala dodatni korak. Ako biste nakon objavljivanja primetili da ste pogrešili u tekstu, izabrali pogrešnu pesmu ili zaboravili da dodate neki element, jedino rešenje bilo je da obrišete Story i postavite ga ponovo.

To je često značilo i gubitak pregleda i reakcija koje je objava već prikupila, a kod korisnika koji redovno objavljuju sadržaj predstavljalo je nepotrebno gubljenje vremena. Instagram sada uvodi mogućnost da se takve greške isprave direktno na već objavljenoj objavi.

Šta sve možete da promenite nakon objavljivanja?

Nova opcija omogućava korisnicima da menjaju tekst, muziku, stikere i crteže koji su dodati na Story. To znači da možete da ispravite slovnu grešku, promenite pesmu koja prati fotografiju ili uklonite stiker koji ste slučajno postavili. Najvažnije je što se postojeći pregledi, lajkovi i odgovori zadržavaju nakon izmene. Ipak, Instagram će prikazivati oznaku „Edited“, tako da će pratioci moći da vide da je sadržaj naknadno menjan. Originalna fotografija ili video-snimak ne mogu se zameniti ovom opcijom.

Foto: Shutterstock

Imate samo 15 minuta da ispravite grešku

Postoji jedno važno ograničenje: korisnici imaju samo 15 minuta od objavljivanja da naprave željene izmene. Nakon isteka tog perioda, opcija za uređivanje više neće biti dostupna, pa će za veće ispravke ponovo biti potrebno brisanje i objavljivanje nove priče.

Ovo je posebno korisno za kreatore sadržaja, influensere i kompanije koje koriste Instagram za promociju proizvoda i usluga. Greška u ceni, tekstu ili opisu može da se ispravi bez gubitka već ostvarenog angažovanja, ali je važno reagovati na vreme.

Funkcija se postepeno uvodi. Nije dostupna za baš svaki Story, postoje ograničenja za pojedine objave, uključujući određene stikere i sadržaj istovremeno podeljen na Facebooku.

Kako da uredite Instagram Story nakon objavljivanja?

Korišćenje nove funkcije je jednostavno i ne zahteva dodatnu aplikaciju. Kada objavite Story i primetite grešku, potrebno je da uradite sledeće:

Foto: Instagram

1. Otvorite Instagram i pronađite Story koji ste upravo objavili.

2. Dodirnite meni sa tri tačke u donjem desnom uglu ekrana.

3. Izaberite opciju „Edit story“.

4. Promenite tekst, muziku, stikere ili crteže.

5. Sačuvajte izmene.

Nakon toga, Story ostaje objavljen sa prethodno prikupljenim pregledima i reakcijama, a pratioci će videti oznaku da je sadržaj uređivan.

Foto: Instagram

Instagram donosi i druge novine za Stories

Pored mogućnosti naknadnog uređivanja, Instagram unapređuje i sam editor za kreiranje Story objava. Korisnicima stižu nove opcije za stikere, uključujući dodatne fontove, boje i oblike, koji bi trebalo da budu preglednije organizovani.