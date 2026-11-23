Slušaj vest

Upravni odbor Nvidije vratio je Džensena Huanga na funkcije generalnog direktora, predsednika kompanije i člana upravnog odbora. Odluka je doneta nakon njegove ostavke 12. novembra, koja je usledila posle medijskih izveštaja o navodnim privatnim vezama i mogućim bezbednosnim pitanjima. Među navodima se pojavila i tvrdnja o njegovoj navodnoj povezanosti sa osobom po imenu Alis Huang, koja je optužena da je kineska špijunka.

Upravni odbor saopštio je da je uveren da Huang ne predstavlja rizik po nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država. Njegov povratak predstavlja važan trenutak za kompaniju, s obzirom na to da je Huang jedan od osnivača Nvidije i da je tokom više od tri decenije bio ključna figura njenog razvoja i širenja na globalnom tržištu.

Akcije porasle gotovo 31 odsto

Vest o Huangovom povratku izazvala je snažnu reakciju investitora, a akcije Nvidije zabeležile su rast od gotovo 31 odsto. Tržište je njegov povratak protumačilo kao pozitivan signal za stabilnost kompanije, posebno zbog njegove uloge u razvoju poslovanja zasnovanog na veštačkoj inteligenciji.

Džensen Huang godinama je predvodio Nvidiju kroz transformaciju od proizvođača grafičkih procesora do jedne od najvažnijih kompanija u globalnoj tehnološkoj industriji. Njegova sposobnost da prepozna potencijal veštačke inteligencije i rastuću potrebu za naprednim čipovima bila je jedan od ključnih faktora uspeha kompanije. Zbog toga investitori njegov povratak vide kao važan element kontinuiteta poslovne strategije.

Džensen Huang Lori Huang Foto: Jordan Strauss/Invision

Kina ostaje veliki izazov

Ipak, povratak direktora ne znači da su svi problemi rešeni. Jedno od najvažnijih pitanja odnosi se na mogućnost da su napredni Nvidia čipovi, uprkos američkim izvoznim ograničenjima, preko posrednika i drugih kompanija dospevali do kineskih korisnika. Američke vlasti nastoje da spreče takve kanale nabavke, jer bi napredni procesori mogli da imaju značajnu primenu u razvoju vojnih i drugih strateških tehnologija.

Dodatne mere odnose se na kompanije koje posluju u državama poput Brazila, Indonezije, Malezije, Singapura i Tajlanda. Prema novim pravilima, za određene izvoze i prenose čipova biće potrebne posebne dozvole. Važno pitanje predstavlja i korišćenje naprednih američkih procesora u centrima za obradu podataka izvan Kine, kojima kineske kompanije mogu pristupati na daljinu.

Bezbednosna pitanja još nisu zatvorena

Nvidia je, prema navodima iz članka, osnovala poseban odbor koji će se baviti nacionalnom bezbednošću i kontrolom izvoza. Džensen Huang bi takođe trebalo da svedoči pred američkim Kongresom, što pokazuje da će poslovanje kompanije i njena povezanost sa međunarodnim tržištima ostati pod pojačanim nadzorom.

Ukoliko se utvrdi da su kineske kompanije u značajnoj meri dolazile do čipova namenjenih drugim tržištima, posledice bi mogle da budu ozbiljne. Analitičari bi u tom slučaju mogli da revidiraju prognoze prihoda i profita Nvidije, dok bi kompanija mogla da se suoči sa dodatnim regulatornim pritiscima. Takav razvoj događaja mogao bi da utiče i na poverenje investitora, bez obzira na trenutni rast vrednosti akcija.

Foto: ChatGPT

Investitori bi trebalo da budu oprezni

Povratak Džensena Huanga predstavlja pozitivan događaj za Nvidiju, ali snažan rast akcija ne znači da je kompanija automatski izašla iz svih problema. Autor analize smatra da bi deo kratkoročnog optimizma već mogao biti uračunat u trenutnu cenu akcija. Iako to ne znači da je Nvidia nužno precenjena, preporučuje se oprez prilikom novih ulaganja.