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Američki tehnološki gigant AMD završio je preuzimanje kompanije Taalas, kanadskog startapa koji razvija specijalizovane čipove za veštačku inteligenciju, u transakciji vrednoj približno 2,9 milijardi dolara. Posebnu pažnju privlači činjenica da su kompaniju osnovali inženjeri poreklom iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, a među investitorima se našao i fond iz Beograda.

Reč je o jednom od najznačajnijih tehnoloških uspeha osnivača iz regiona, ali i poslu koji pokazuje koliko je industrija poluprovodnika postala važna u globalnoj trci za razvoj veštačke inteligencije. Taalas je osnovan 2023. godine, a već tri godine kasnije završio je u portfoliju jednog od najvećih svetskih proizvođača procesora.

AMD završio akviziciju vrednu 2,9 milijardi dolara

AMD je zvanično potvrdio završetak preuzimanja kompanije Taalas 17. novembra 2026. godine. Vrednost transakcije procenjena je na oko 2,9 milijardi dolara, a posao uključuje kombinaciju gotovine i akcija, kao i do 1,4 milijarde dolara dodatne naknade koja zavisi od ispunjavanja određenih uslova.

Američka kompanija planira da tehnologiju Taalasa uključi u svoj budući razvoj AI akceleratora i sistema za obradu podataka. Cilj je unapređenje performansi i energetske efikasnosti u izvršavanju zadataka veštačke inteligencije, što postaje jedan od ključnih izazova za tehnološku industriju. AMD će novu tehnologiju kombinovati sa svojim Instinct grafičkim procesorima, EPYC procesorima i drugim infrastrukturnim rešenjima.

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Ko su inženjeri sa Balkana koji stoje iza kompanije Taalas?

Kompaniju Taalas osnovali su 2023. godine Ljubiša Bajić, Lejla Bajić i Drago Ignjatović, inženjeri sa profesionalnim i porodičnim korenima u regionu bivše Jugoslavije. Njihovo sedište nalazi se u Torontu, u Kanadi, a značajan deo tima čine stručnjaci koji takođe dolaze sa ovih prostora.

Za Ljubišu Bajića ovo nije prvi veliki uspeh u industriji čipova. On je prethodno bio jedan od osnivača kompanije Tenstorrent, koja razvija procesore i akceleratore za veštačku inteligenciju i čija se vrednost procenjuje na oko 6,2 milijarde dolara. U Taalas je okupio tim sa kojim je želeo da razvije potpuno drugačiji pristup računarskoj infrastrukturi za AI.

Lejla Bajić prethodno je radila na inženjerskim i operativnim pozicijama, uključujući iskustvo u kompanijama AMD i ATI, dok je Drago Ignjatović takođe imao iskustvo u razvoju čipova u AMD-u. Njihovo zajedničko iskustvo u dizajnu hardvera bilo je jedna od važnih osnova za pokretanje novog projekta.

Napravili su AI čip koji ima model veštačke inteligencije direktno u sebi

Najzanimljiviji deo priče krije se u tehnologiji koju Taalas razvija. Za razliku od standardnih grafičkih procesora koji mogu da pokreću različite AI modele, kompanija je razvila pristup u kojem se konkretan model veštačke inteligencije fizički ugrađuje u sam čip.

To znači da se parametri i struktura određenog AI modela direktno implementiraju u silicijum, umesto da se prilikom svakog zadatka stalno učitavaju iz memorije. Na taj način smanjuju se uska grla u komunikaciji između procesora i memorije, što može da donese značajna poboljšanja u brzini i potrošnji energije.

Prvi demonstracioni čip kompanije, HC1, razvijen je za Meta-in model Llama 3.1 8B. Prema podacima koje prenosi The Recursive, demonstracija je dostigla približno 17.000 tokena u sekundi po korisniku, uz potrošnju od oko 200 vati. Ovi rezultati odnose se na konkretan demonstracioni sistem, a ne na univerzalne performanse svih AI modela.

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Beogradski fond bio je među investitorima: Uloženo oko 220 miliona dolara

Taalas je tokom razvoja prikupio približno 220 miliona dolara investicija. Među investitorima su se našli Quiet Capital, Fidelity i drugi američki fondovi, ali i Fifth Quarter Ventures (5QV), investicioni fond sa sedištem u Beogradu.

Prema pisanju portala The Recursive, beogradski fond bio je jedini evropski investitor u kompaniji. Tihomir Bajić, generalni partner Fifth Quarter Venturesa, upoznao je Ljubišu Bajića još 2020. godine, dok je ovaj radio na razvoju Tenstorrenta. Fond je podržao Taalas u ranoj fazi, kada je tehnološka ideja još bila u razvoju, a kompanija nije imala gotov proizvod.

Ovaj uspeh ima dodatni značaj za domaću tehnološku scenu jer pokazuje da kapital i stručnost iz Srbije mogu da učestvuju u razvoju kompanija koje postaju deo globalne AI industrije. Pored Tenstorrenta, u Beogradu i Srbiji prisutni su i razvojni timovi kompanija koje rade na poluprovodnicima, procesorima i infrastrukturi za veštačku inteligenciju.

Zašto AMD-u toliko znači ova tehnologija?

Trka u razvoju veštačke inteligencije više se ne vodi samo oko toga ko ima najbolji AI model. Sve važniji postaju čipovi, memorija, računarska infrastruktura i troškovi potrebni da bi milioni korisnika istovremeno mogli da koriste AI servise.

Posebno je značajan proces poznat kao AI inference, odnosno izvršavanje već obučenog modela prilikom generisanja odgovora, slika ili drugih rezultata. Kako upotreba veštačke inteligencije raste, kompanije traže načine da svaki takav zadatak obave brže i uz manju potrošnju energije.

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