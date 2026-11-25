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Problemi su pogodili Outlook, Teams, Exchange Online i Copilot, a posledice su pokazale ozbiljne slabosti u upravljanju infrastrukturom tehnološkog giganta.

Prema internim dokumentima do kojih je došao Reuters, incident je izazvao neotkriveni problem sa skalabilnošću u Windows sistemu, koji je postojao još od jula. Microsoft je naglasio da kvar nije bio posledica sajber napada niti aktivnosti veštačke inteligencije.

Apsolutni prioritet

Koliko je situacija bila ozbiljna pokazuje podatak da su inženjeri tokom krize razmenili više od 11.000 poruka u 11 različitih Teams razgovora, pokušavajući da pronađu uzrok problema. Informacije su bile rasute kroz različite interne sisteme, što je dodatno usporilo rešavanje incidenta.

Foto: ChatGPT

Predsednik Microsoft 365 Core sektora Džejson Henderson poručio je zaposlenima da je „Code Red“ apsolutni prioritet. Kompanija sada želi da buduće globalne kvarove rešava za najviše jedan sat, uz unapređenje nadzora infrastrukture, brže distribucije ispravki i korišćenje AI agenata za prepoznavanje potencijalnih problema.

Interni dokumenti otkrivaju i da su pojedine hitne ispravke ranije putovale pet do šest dana do svih sistema širom sveta. Microsoft zato planira ozbiljne promene u načinu testiranja, održavanja i zaštite svojih servisa.

Ovaj incident pokazao je koliko čak i najveće tehnološke kompanije mogu biti ranjive kada dođe do problema u infrastrukturi na kojoj svakodnevno zavise milioni korisnika i preduzeća.

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Code Red

Inicijativa „Code Red“ podrazumeva i promenu načina na koji Microsoftovi timovi reaguju na kritične kvarove, uz bolju razmenu informacija i jasniju koordinaciju između inženjera. Cilj je da se problemi otkriju pre nego što prerastu u globalne prekide rada, posebno u trenutku kada se sve više kompanija oslanja na Microsoftove cloud servise i alate veštačke inteligencije.

Ozbiljan prekid