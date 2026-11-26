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YouTube postepeno uvodi posebno dugme za utišavanje zvuka u svojoj mobilnoj aplikaciji. Nova kontrola omogućava korisnicima da jednim dodirom isključe zvuk videa, a zatim ga ponovo uključe bez menjanja jačine zvuka na samom telefonu. Dugme se nalazi neposredno iznad trake za reprodukciju, u blizini ostalih kontrola za prikaz videa.

Funkcija je dostupna u uspravnom i horizontalnom režimu gledanja. Na prvi pogled, ideja je praktična: korisnik može brzo da utiša snimak, bez korišćenja fizičkih tastera za zvuk ili otvaranja sistemskih podešavanja. Međutim, način na koji je nova opcija uklopljena u postojeći interfejs pokazao se kao problematičan.

Foto: ChatGPT

Korisnici ga dodiruju greškom

Najviše pritužbi odnosi se na položaj dugmeta, koje se nalazi veoma blizu trake za premotavanje. Kada korisnik pokuša da pomeri video na određeni trenutak, lako može da pritisne novu kontrolu umesto željenog mesta na traci. Rezultat je neočekivano utišavanje snimka, što prekida gledanje i tera korisnika da ponovo uključi zvuk.

Na Redditu su se već pojavile reakcije ljudi koji navode da im se ovo dogodilo više puta. Problem je posebno iritantan za one koji često premotavaju video ili pokušavaju da pronađu određenu scenu. Funkcija koja bi trebalo da pojednostavi korišćenje tako postaje dodatna prepreka u jednoj od najčešćih radnji tokom gledanja sadržaja.

Foto: Shutterstock

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Promena se širi postepeno

Prvi tragovi nove funkcije pojavili su se još početkom oktobra, ali je poslednjih dana postala dostupna znatno većem broju korisnika. Prema prijavama, dugme se već pojavljuje na pojedinim iPhone uređajima, dok ga neki Android telefoni još nemaju. To pokazuje da Google ne aktivira promenu istovremeno za sve korisnike.

Zanimljivo je da dostupnost izgleda ne zavisi direktno od verzije aplikacije. Pojedini korisnici prijavili su da telefoni sa istom verzijom YouTube aplikacije imaju različit interfejs. To ukazuje na aktivaciju sa Googleovih servera, što kompaniji omogućava da novu funkciju uključuje postepeno, bez potrebe da svi korisnici prvo instaliraju posebno ažuriranje.

Foto: ChatGPT

Mala promena, veliki problem u interfejsu

Ovaj slučaj pokazuje koliko položaj jednog malog dugmeta može da utiče na svakodnevno korišćenje aplikacije. Korisnici su godinama navikli na određeni raspored kontrola, posebno na traku za premotavanje koja zahteva precizno dodirivanje. Kada se nova komanda postavi preblizu toj oblasti, povećava se mogućnost slučajnih pritisaka.

Poseban izazov za dizajnere jeste pronalaženje ravnoteže između dodavanja novih funkcija i očuvanja jednostavnosti interfejsa. Više kontrola ne znači automatski i bolje iskustvo, naročito na telefonima gde je prostor na ekranu ograničen. YouTube bi zato mogao da razmotri pomeranje dugmeta ili drugačiji način njegovog prikazivanja.

Foto: ChatGPT

Kada će svi dobiti novu opciju?

Google za sada nije objavio kada će dugme za utišavanje zvuka biti dostupno svim korisnicima. Pošto se funkcija aktivira postepeno, moguće je da će neki telefoni dobiti promenu ranije od drugih, čak i kada koriste istu verziju aplikacije. Nema ni potvrde da li će kompanija menjati položaj dugmeta nakon prvih reakcija.

Sama ideja brzog utišavanja videa nije sporna, ali njena praktična vrednost zavisi od toga koliko se lako koristi bez neželjenih dodira. Ako YouTube želi da nova opcija zaista olakša gledanje, moraće da pronađe mesto na ekranu koje neće ometati premotavanje. U suprotnom, funkcija namenjena praktičnosti mogla bi da postane još jedan detalj koji korisnici žele da isključe.