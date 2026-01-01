Slušaj vest

Naime, ti i brojni drugi uređaji danas su riznice ličnih podataka, koje treba u potpunosti da uklonite pre nego što promene vlasnika. Evo kako to možete da uradite i šta još treba usput da uradite.

NAPRAVITE SIGURNOSNU KOPIJU PODATAKA (BACKUP)

Pre nego što se bacite na uništavanje podataka, napravite njihovu kopiju kako ne biste slučajno ostali bez nečeg što vam je važno ili drago.

Najbolje bi bilo kada biste ih snimili na više medija – na primer, na Cloud-u, eksternom hard-disku, USB-u ili zamenskom uređaju.

UKLONITE POVEZANE KORISNIČKE NALOGE

Korisnički nalozi povezani su sa uređajima putem ID-ja uređaja, a ne putem prijave. Odjava iz aplikacije nije uvek dovoljna kako bi sprečila nekoga da pristupi vašim nalozima i podacima.

Uz to, ako ne prekinete vezu uređaja sa nalozima, novi vlasnik možda neće moći da ga koristi. Ovo se posebno odnosi na kućne sigurnosne uređaje kao što su kamere za zvona na vratima, IP kamere i pametne kućne uređaje.

Stoga se odjavite sa svih aplikacija, posebno finansijskih i bankovnih računa.

Ako koristite Google Authenticator ili nešto slično, morate da ga kopirate pre prodaje. Možete da napravite sigurnosnu kopiju Google Autentifikatora i drugih takvih aplikacija.

Ako je to neizodivo, trebalo bi da ponovo kreirate ključeve sa svakog računa na svom novom uređaju pre nego što ih uklonite.

Ovaj korak je važan jer možete da izgubite pristup bilo kojem računu koji zahteva autentifikator za višefaktorsku proveru.

Nakon završetka deinstalirajte autentifikator.

Foto: Shutterstock

UČINITE PODATKE NA HARD-DISKU NEČITLJIVIMA

Jednostavno brisanje datoteka laptopa ili računara ili formatiranje hard-diska nije dovoljno kako bi sprečilo druge da čitaju i koriste vaše podatake.

Umesto toga, upotrebite softver za brisanje podataka, za brisanje pogona ili enkripciju kako bi podatke na hard-disku učinili nečitljivima.

U slučaju uređaja za mrežno skladištenje (NAS), osim brisanja podataka trebalo bi da uništite konfiguraciju RAID-a novom izgradnjom u skladu s podržanim tipovima RAID-a pre odlaganja.

UREĐAJI ZA VRAĆANJE NA FABRIČKA PODEŠAVANJA

Povratak na fabričke postavke vraća uređaj u izvorno stanje u kakvom je bio prilikom prve kupovine. Time brišete sve podatke i postavke. Pre vraćanja uređaja na fabrička podešavanja, proverite da li ste ga uklonili iz povezanih računa.

UKLONITE ILI ZADRŽITE SVOJE HARD-DISKOVE

Ponekad je najefikasniji oblik zaštite uklanjanje hard-diskova iz uređaja, pa biste na taj način mogli da nastavite da ih koristite ili da se lično pobrinete za njihovo uništenje.

Ovo je posebno važno za hard-diskove sa značajnim kapacitetom skladitenja i osetljivim podacima.

Uklanjanje i uništavanje skladišta ne preporučuje se za pametne telefone ili uređaje sa baterijama. Probijanje integrisane litijum-jonske baterije može da uzrokuje brzo sagorevanje ili oslobađanje veoma opasnih isparenja.

Zato je najbolje to prepustiti profesionalcima.

Foto: Shutterstock

POTREBNE SU VAM PROFESIONALNE USLUGE UNIŠTAVANJA PODATAKA?

Iznenađujuće je teško potpuno uništiti hard-disk i podatke na njemu. Obično je dovoljno da razbijete na sitne delove, ali ako na njemu imate posebno osetljive podatke, to možda neće biti dovoljno.

Ako niste sigurni kako to možete da uradite sami, razmotrite korišćenje profesionalne usluge uništavanja podataka. Njihove metode su obično demagnetiziranje magnetima velike snage, spaljivanje, usitnjavanje i mlevenje.

PROVERITE DA LI IMA SKRIVENIH PODATAKA

Mnogi uređaji skladište podatke tamo gde najmanje sumnjate. Proverite da li na svim uređajima ima skrivenih izvora podataka.

Na primer: mrežni usmerivači i prekidači beleže DNS zahteve, URL-ove i zahteve za povezivanje. Vratite ih na fabrička podešavanja pre odlaganja ili prodaje.

Štampači čuvaju kopije svega što su ikada ispisali ili skenirali, uglavnom koristeći interno skladištenje. Preporučuje se da uklonite ovo skladište kako bi se ti podaci uništili.

Pametni kućni uređaji – televizori, kamere, pa čak i pametni frižideri – mogu da zadrže loše snimljene kopije vaše lozinke zaWi-Fi. U većini slučajeva vraćanje na fabrička podešavanja bi trebalo da izbriše sve podatke povezane sa vama.

Foto: Shutterstock

ODLOŽITE POJEDINAČNE KOMPONENTE

Ako bacate svoju staru tehnologiju, preporučuje se da odvojite pojedinačne komponente kao što su radna memorija (RAM), hard-diskovi i SD kartice u zasebne vrećice i odložite ih u posebnim intervalima.

UKLONITE SERIJSKE BROJEVE

Serijski broj je jedinstveni niz slova i brojeva koji jedinstveno identifikuje vaš uređaj. Nalaze se na nalepnici na skrivenom mestu, na primer na dnu ili zadnjoj strani uređaja.

Kada trajno odlažete uređaj, najbolje je da uklonite ovu nalepnicu. To će sprečiti prevare, kao što su zahtevi za garancija od strane bilo koga ko pronađe i koristi uređaj nakon što je odbačen.

TREBA LI SE ZAISTA REŠITI UREĐAJA?

Stare uređaje koji još rade moguće je prenameniti. Recimo, na starije računare možete da instalirate operativni sistem Linux, čime mu se životni vek znatno produžava.

Izvor: Nova

Bonus video: