Pametni telefoni su samo mali računari i svaki računar povremeno pokazuje ponašanje bez očiglednog razloga. Kao i većina računarskih grešaka, probleme na Android telefonima često može da popravi sam korisnik.

TIHA OBAVEŠTENJA, GREŠKE ILI DRUGO LOŠE PONAŠANJE APLIKACIJE MOGU DA IZAZOVU ČUDNE VIBRACIJE

Najverovatniji uzrok neobjašnjivih vibracija na Android telefonu je aplikacija sa isključenim obaveštenjima.

Recimo da ste isključili obaveštenja na Instagramu. Aplikacija može imati grešku u kojoj, čak i kada se obaveštenja ne pojavljuju na ekranu, telefon i dalje vibrira. Ako su neobjašnjive vibracije uzrokovane lažnom Android aplikacijom ili greškom, prva stvar koju treba da uradite je da ponovo pokrenete telefon.

Foto: Profimedia

Na većini telefona, to ćete učiniti tako što ćete držati pritisnuto dugme za napajanje, a zatim izabrati „Reboot“ ili „Restart“ iz rezultirajućeg menija.

Pored toga, pošto je Android raznolik operativni sistem koji radi na hiljadama različitih uređaja i malo je prilagođen za svaki od njih, to može biti sistemska greška. Ako nešto nije u redu sa sistemom, ponovo pokrenite uređaj u bezbednom režimu i proverite da li se vibracije i dalje javljaju. Ako ih bezbedni režim popravi, ponovo pokrenite telefon normalno i prođite kroz svoje aplikacije. Obrišite keš aplikacije i prinudno zaustavite sve što radi u pozadini da biste videli da li je problem rešen.

HAPTIČKE(SENZORSKE) INFORMACIJE

Ako se vaše vibracije dešavaju svaki put kada koristite svoj Android telefon na određeni način, uzrok je verovatno povratna informacija. Haptička povratna informacija je funkcija koja suptilno vibrira telefon svaki put kada vršite određene interakcije.

Na primer, kada pritisnete dugme, mala vibracija može signalizirati da je ulaz registrovan. Ove vibracije mogu biti oštre, posebno na jeftinijim i starijim telefonima. Ako vas haptičke vibracije nerviraju, uvek ih je moguće isključiti.

Onemogućavanje haptičkih vibracija funkcioniše drugačije u zavisnosti od vašeg modela Android telefona.

Foto: Shutterstock

Na Google Pixel uređajima i drugim telefonima koji koriste standardni Android, pratite ove korake da biste onemogućili haptičke povratne informacije:

Otvorite Podešavanja tako što ćete prevući nadole da biste otvorili obaveštenja, zatim ponovo prevucite nadole da biste pristupili brzim podešavanjima, a zatim dodirnite ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu ekrana.

Dodirnite „Zvuk i vibracija“.

Dodirnite „Napredno“.

Videćete listu haptičkih pokretača povratnih informacija. Isključite one koje ne želite ili ih sve isključite da nikada ne osetite haptičke vibracije.

Na Samsung Galaxy uređajima koji koriste One UI, sledite ove korake da biste onemogućili haptičke povratne informacije:

Otvorite aplikaciju Podešavanja tako što ćete prevući nadole od vrha ekrana da biste otvorili obaveštenja, zatim ponovo prevucite nadole od vrha da biste pristupili brzim podešavanjima, a zatim dodirnite ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu ekrana.

Dodirnite „Zvuk i vibracija“.

Dodirnite „Vibracija sistema“.

Isključite sve opcije u odeljku „Povratne informacije o vibracijama“ ili isključite pojedinačne haptičke vibracije prema vašim željama.

SINDROM FANTOMSKE VIBRACIJE

Pod uslovom da ste istražili sve druge mogućnosti, ako stalno mislite da osećate vibracije dok vam je telefon u džepu, a da ipak nemate nova obaveštenja kada ga izvadite da proverite, možda ćete iskusiti neobičan mentalni fenomen poznat kao sindrom fantomske vibracije.

U suštini, vaš mozak pogrešno pripisuje neki drugi osećaj vibraciji telefona, zbog čega vi halucinirate vibraciju. Na primer, vaše pantalone mogu da se trljaju o vašu kožu, ili vaši mišići mogu da se skupe, a vaš mozak može protumačiti takav stimulans kao vibraciju telefona.

Foto: AP, Randall Benton

Sindrom fantomske vibracije je samo hipoteza koja objašnjava nešto što su mnogi od nas iskusili i, iako je primećen u medicinskoj literaturi, nije zvanično priznato stanje. Ako ste još jednom proverili sve druge moguće uzroke nasumičnih vibracija za Android telefon, pre svega one navedene u ovom članku, i još uvek imate neobjašnjive vibracije, možda bi bilo vredno razmisliti da imate sindrom fantomske vibracije.

RESETUJTE TELEFON NA FABRIČKA PODEŠAVANJA KAO POSLEDNJU MERU

Ako ste iscrpili sva druga objašnjenja i rešenja za naizgled nasumične vibracije na svom Android telefonu, postoji još jedan poslednji korak koji možete preduzeti da biste rešili problem. Resetovanje vašeg uređaja na fabrička podešavanja trebalo bi da bude krajnje rešenje, jer će obrisati sve lične podatke na uređaju i vratiti ga na podešavanja koja nisu u kutiji.

Foto: Shutterstock

Kada odlučite da resetujete uređaj na fabrička podešavanja, trebalo bi da napravite rezervnu kopiju svih datoteka ili drugih podataka koje ne želite da izgubite zauvek. Za datoteke kao što su slike, video snimci i dokumenti, možete da povežete svoj Android telefon sa računarom i prevučete datoteke kao da je vaš telefon fleš disk. Ili, ako vaš telefon ima USB-C, možete da povežete fleš disk na njega i premestite datoteke u spoljnu memoriju. Na kraju, možete da napravite rezervnu kopiju svojih medija, poruka i aplikacija koristeći uslugu rezervnih kopija u oblaku kao što je Google One.