Telefon vam radi čudno? 9 znakova da je hakovan – proverite odmah
1. Na vašem telefonu je nešto što ne prepoznajete
Ovo je prvi slučaj, i istovremeno najlakši za uočiti. Pretražite svoj telefon i ako naiđete na neku aplikaciju koju niste preuzeli, poruku za koju ne znate odakle vam, ili kupovinu koju niste obavili, to može biti znak da ste hakovani. Naravno, proverite i listu poziva.
2. Telefon radi sporije
Ovde, pored toga što vam telefon radi sporije nego inače, baterija vam se brže prazni i ima više uključenih aplikacija nego što je to uobičajeno. Vrlo je verovatno da je u pitanju malware koji radi negde u pozadini, i crpi snagu vašeg telefona.
3. Korišćenje mobilnih podataka misteriozno raste
Ukoliko primetite da trošite znatno više interneta nego što je to inače slučaj, možda bi trebalo da posumnjate na neželjene programe u svom telefonu. Jedan od razloga za to, moglo bi da bude to što maliciozni softveri koriste internet u pozadini kako bi pratili šta radite, preporuka je kompanije Nord.
4. Čudno ponašanje telefona
Ovde možemo podvesti bilo šta to odudara od svakodnevnog ' dakle, aplikacije ne rade kako treba, uključuju se ili isključuju neočekivano, stalno se gase ili ne možete uopšte da ih uključite. Ne mora da znači da je u pitanju “virus”, već može biti i softverska greška, ali svakako budite oprezni ukoliko primetite ovaj simptom.
5. Pojavljuju se iskačući (Pop-up) prozori
Ako primetite neuobičajeno veliki broj pop-up prozora koji na sve strane iskaču po vašem ekranu, verovatno imate spyware ili malware na svom telefonu.
6. Šaljete čudne tekstualne poruke svojim kontaktima
Ako neko prijavi da često dobija čudne komunikacije od vas, to bi trebalo da izazove crvenu zastavu. Hakeri koriste aplikacije na vašem uređaju za slanje poruka vašim kontaktima. Poruke obično sadrže veze ka štetnim veb lokacijama koje mogu da zaraze vaš uređaj virusima. Hakeri to rade da bi povećali verovatnoću da će ljudi kliknuti na njihove veze tako što će iskoristiti poverenje vaših prijatelja u vas.
7. Nakon instaliranja novog softvera, zatrpani ste reklamama
Pošto hakeri rade toliko naporno da bi njihov softwer izgledao legitimno, može biti izazovno uočiti oštećeni softver. Pomoglo bi ako tražite spoljne indikatore. Nakon preuzimanja besplatne igre ili softvera, ako se iznenada nađete preplavljeni reklamama i čudnim aplikacijama, možda ste hakovani.
8. Primate upozorenja o pokušajima prijavljivanja
Poruke o sumnjivim pokušajima prijavljivanja trebalo bi da budu trenutna crvena zastavica da neko pokušava da pristupi vašim ličnim podacima. Hakerski pokušaj, uspešan ili ne, je razlog za zabrinutost, iako to ne znači uvek da je haker bio uspešan. Ako se krećete brzo, možete proterati hakera pre nego što bude imao priliku da nanese štetu. Ova upozorenja shvatite ozbiljno i odmah promenite lozinke.
9.Softver koji niste preuzeli je instaliran na vašem uređaju
Da li ste primetili da nova aplikacija zauzima prostor na vašem telefonu ili aplikacija na radnoj površini koju se ne sećate da ste preuzeli? Budite oprezni pre nego što ih otvorite, jer bi to mogla biti aplikacija za mamce.
ŠTA DA URADITE AKO STE HAKOVANI?
1. Promenite svoje lozinke
Ovo je ključno jer slabe lozinke mogu biti ulazna tačka za hakere koji traže bilo koji put do proširene mreže. Uverite se da su lozinke koje koristite na nalozima i uređajima koji čuvaju osetljive podatke jake, jedinstvene i da ih je teško pogoditi. Koristite pouzdan menadžer lozinki koji će vam pomoći da kreirate bezbedne lozinke.
2. Učinite svoje prijave bezbednim
Dvofaktorska autentifikacija, dostupna na većini naloga, je dodatna zaštita koja osigurava da ste legitimni korisnik naloga kojem pokušavate da pristupite.
Dvofaktorska autentifikacija funkcioniše na sledeći način:
•Traženje vaših podataka za prijavu
• Slanje jedinstvenog, jednokratnog koda na vaš mobilni uređaj putem teksta ili e-pošte koju unesete da biste dovršili proceduru prijavljivanja
Pomoglo bi ako biste sprečili neke treće strane da pristupe vašim informacijama dok ste na njima na veb lokacijama kao što su Facebook, Twitter i Google. Da biste zaštitili informacije koje delite, pratite uputstva u odeljku podešavanja svake veb lokacije da biste isključili ova ovlašćenja.
3. Pokrenite anti-malware softver i skenirate svoj uređaj
Zatim, može pomoći da isključite Wi-Fi i mobilne podatke kada ih ne koristite, kako zlonamerni softveri ne bi mogli da očitavaju ono što se nalazi na vašem telefonu.
4. Uklonite sumnjive aplikacije
Ukoliko primetite neku sumnjivu aplikaciju, naravno, obavezno je obrišite istog momenta, a možete obavestiti i svoje kontakte da ne klikću na nešto što izgleda kao da ste im vi poslali, ali je delo neželjenih programa.
Na kraju, ako baš ništa ne uspe, vratite telefon na fabrička podešavanja. Budite oprezni, jer će ovo izbrisate sva podešavanja i podatke u telefonu, pa ga koristite samo kao poslednju opciju.
Polako i oprezno
Poseban rizik predstavljaju lažne sigurnosne notifikacije i “pop-up” upozorenja koja vas pozivaju da hitno instalirate neku aplikaciju ili unesete lozinku. Upravo na taj način napadači pokušavaju da dođu do vaših pristupnih podataka. Stručnjaci savetuju da nikada ne reagujete impulsivno – proverite izvor poruke, uključite dvofaktorsku autentifikaciju i redovno ažurirajte sistem, jer su to najefikasniji načini zaštite od ovakvih napada.