Srbi su ga obožavali: Ovaj telefon je na tronu najprodavanijih telefona ikada
Ali smo se uvek pitali koji su najprodavaniji mobilni telefoni svih vremena?
Koristeći podatke sa više izvora kao što su Wikipedia, Yahoo i tehnološke analitičarske firme Omdia, VisualCapitalist.com imamo malo jasnije informacije o broju prodatih mobilnih telefona koji su imali ogroman uspeh.
TOP 10
Na čelu liste najprodavanijih telefona što nije iznenađujuće je voljena Nokia 1100 , koja je zabežila više od 250 miliona prodaje u šest godina pre nego što je ukinuta 2009. godine.
Uprkos činjenici da su postojali u isto vreme kada i prvi pametni telefoni za masovno tržište (Nokia E-serija, a zatim iPhone), popularnosti je presudila cena modela, a kompanijin fokus je bio na funkcionalnosti i džepnu veličinu, što ga je učinilo omiljenim u zemljama u razvoju.
Na drugom mestu, druga varijanta iste linije, Nokia 1110 , prodata je u 248 miliona jedinica.
Na trećem mestu su iPhone 6 i 6 plus, sa ukupno 222 miliona prodatih telefona. Njihovi ekrani od 4,7 i 5,5 inča započeli su eru pametnih telefona s velikim ekranima, a oni su i dalje Appleovi najprodavaniji iPhone i najprodavaniji pametni telefoni svih vremena. Zapravo, iPhone 6 je bio toliko popularan da je ponovo objavljen 2017.
Sledećih 17 najprodavanijih telefona uglavnom podijeljeno je između dva brenda: Nokia i iPhone, pri čemu su Samsung E1100 (na 11. mestu) i Motorola Razr V3 (na 17. mestu) uspeli se probiti na tržištu.
Naravno, Nokia i Apple su imali drugačiji put i uspeh sreću u poslednjoj deceniji. Nakon deregulacije tržišta telekomunikacija, prvo u Evropi, a potom i u Aziji, Nokia nije uspela da poboljša svoju tehnologiju u to vreme u odnosu na druge pametne telefone i brzo je izgubila poziciju od Applea, Googlea i Samsunga.
Microsoft je kupio poslovanje Nokia kompanije mobilnih telefona 2014. kako bi unapredio sopstveni Windows Phone, ali kada je to propalo, Nokia telefonski biznis je ponovo prodat HMD Globalu. Danas, HMD Global i dalje proizvodi Nokia telefone (uključujući i prepravke ranijih modela) koji rade na Android OS-u.