Ali smo se uvek pitali koji su najprodavaniji mobilni telefoni svih vremena?

Koristeći podatke sa više izvora kao što su Wikipedia, Yahoo i tehnološke analitičarske firme Omdia, VisualCapitalist.com imamo malo jasnije informacije o broju prodatih mobilnih telefona koji su imali ogroman uspeh.

Foto: Printscreen, D.M.

TOP 10

Na čelu liste najprodavanijih telefona što nije iznenađujuće je voljena Nokia 1100 , koja je zabežila više od 250 miliona prodaje u šest godina pre nego što je ukinuta 2009. godine.

Uprkos činjenici da su postojali u isto vreme kada i prvi pametni telefoni za masovno tržište (Nokia E-serija, a zatim iPhone), popularnosti je presudila cena modela, a kompanijin fokus je bio na funkcionalnosti i džepnu veličinu, što ga je učinilo omiljenim u zemljama u razvoju.

Na drugom mestu, druga varijanta iste linije, Nokia 1110 , prodata je u 248 miliona jedinica.

Foto: Printscreen, D.M.

Na trećem mestu su iPhone 6 i 6 plus, sa ukupno 222 miliona prodatih telefona. Njihovi ekrani od 4,7 i 5,5 inča započeli su eru pametnih telefona s velikim ekranima, a oni su i dalje Appleovi najprodavaniji iPhone i najprodavaniji pametni telefoni svih vremena. Zapravo, iPhone 6 je bio toliko popularan da je ponovo objavljen 2017.

Sledećih 17 najprodavanijih telefona uglavnom podijeljeno je između dva brenda: Nokia i iPhone, pri čemu su Samsung E1100 (na 11. mestu) i Motorola Razr V3 (na 17. mestu) uspeli se probiti na tržištu.

Foto: Printscreen/Youtube

Naravno, Nokia i Apple su imali drugačiji put i uspeh sreću u poslednjoj deceniji. Nakon deregulacije tržišta telekomunikacija, prvo u Evropi, a potom i u Aziji, Nokia nije uspela da poboljša svoju tehnologiju u to vreme u odnosu na druge pametne telefone i brzo je izgubila poziciju od Applea, Googlea i Samsunga.