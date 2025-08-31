Kako ova aplikacija omogućava pošiljaocu poruke da sazna da li je primalac pročitao poruku, ova opcija sigurno nije među omiljenima pošto možda nekad iz nekog razloga ne želite odmah da odgovorite.

Međutim, postoji trik pomoću kog možete pročitati poruku, a da osoba koja ju je poslala ne sazna da ste je otvorili.

Foto: Shutterstock

WhatsApp registruje da ste pročitali poruku ukoliko ste online tj. ako je omogućen protok internet podataka. Sve što treba da uradite jeste sledećih par koraka:

Kada vam stigne notifikacija da ste primili poruku, odmah isključite internet.

Potom otvorite WhatsApp aplikaciju i pročitajte poruku, a zatim zatvorite aplikaciju i ponovo uključite vaš internet.

Čak i kada ponovo uključite internet osoba koja vam je poslala poruku neće znati da ste je pročitali, odnosno neće dobiti obaveštenje o tome u vidu one dve plave kvačice.

Poruku takođe možete pročitati i jednostavnim prevlačenjem prečica/obaveštenja sa vrha ekrana gde se učitavaju pristigle poruke, s tim što će one ostati neotvorene jer će se samo prikazati na ekranu.

Foto: Profimedia

Ono što verovatno već znate je i da ovu opciju možete isključiti u podešavanjima, ali tad nijedan vaš prijatelj neće imati uvid u to da ste pročitali primljenu poruku, a nećete videti ni vi da li su drugi pročitali vaše poruke.