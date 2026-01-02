Slušaj vest

Google skladišti audiozapise aktivnosti korisnika na internetu i u aplikacijama, uključujući verbalne interakcije sa pretraživanjem, asistentom i mapama kako bi unapredio tehnologije prepoznavanja zvuka.

Nedavno je, međutim, tehnički stručnjak otkrio "cheat code", za koji tvrdi da može da spreči Google u beleženju aktivnosti pametnih telefona korisnika.

Korisnici bi trebalo da prilagode svoj Google nalog tako što će odabrati odgovarajuće postavke u "Podacima i privatnosti", kako bi blokirali pristup mikrofonu i kameri tehnološkoj kompaniji, piše Daily Mail.

Tehnički preduzetnik Džefri Kastiljo podelio je korisnicima savet putem Instagrama, objašnjavajući kako mogu da isključe ovu funkciju.

Foto: Shutterstock

Naime, potrebno je da se otvori aplikaciju Google i da se klikne na "Manage your Google account". a zatim da se otvore podešavanja podataka i privatnosti, pa zatim podešavanja istorije i onda "Aktivnost na webu i u aplikacijama".

Odatle se pomerite nadole, do odeljka "Uključi glasovne i audioaktivnosti" gde stoji plava kvačica. Kako biste zaustavili da vas Google "sluša", potrebno je da poništite tu oznaku, odnosno da pomerite kvačicu.

"Kada je ovo isključeno, audiosnimci glasovnih interakcija sa Google pretraživanjem, asistentom, i mapama neće se čuvati na vašem Google nalogu, čak i ako ste prijavljeni", objasnili su iz kompanije Google.

Bonus video: