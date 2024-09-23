Mnogi korisnici moraju da nauče kako pravilno treba koristiti pametni telefon. Na kraju krajeva, ovi svestrani uređaji zahtevaju redovno održavanje i važna ažuriranja, kako bi bili optimalno zaštićeni od prebrzog starenja, ali i sigurnosnih napada. Jedna od procedura pravilnog korišćenja podrazumeva da periodično isključujemo i restartujemo mobilne telefone.

Foto: Shutterstock

ISKLJUČIVANJE TELEFONA GA ŠTITI

Iznenađujuće, procedura poboljšane bezbednosti vašeg uređaja uključuje ovu vrlo jednostavnu operaciju: povremeno treba potpuno isključiti telefon. Prema ekspertima za bezbednost Američke agencije za bezbednost (NSA), ovaj postupak u značajnoj meri pomaže u zaštiti telefona od hakerskih napada.

U ovom trenutku je već pomalo prevaziđena praksa da se pristup telefonima dobije preko klika na linkove ka web stranicama preko kojih ćete zakačiti neki maliciozni softver, već i preko takozvanih „zero click exploit“ virusa. Oni ne zahtevaju vašu interakciju već se baziraju na programskom kodu koji se sam izvršava i koristi ranjivosti i propuste u određenim aplikacijama preko kojih ubacuje podatke i napada vaš uređaj.

Foto: Shutterstock

Time se zaobilaze bezbednosni mehanizmi na telefonu, korak po korak. Počevši od propuštenog poziva, zatim prve instalirane datoteke pomoću koje postepeno omogućava dalji pristup sistemu i informacijama. Ovakva vrsta napada, obično prođe potpuno neprimećeno, ali se na sreću može sprečiti gašenjem i ponovnim pokretanjem telefona.

DAKLE, KOLIKO ČESTO TREBA DA ISKLJUČUJEMO MOBILNE TELEFONE?

Jednostavan odgovor stručnjaka za bezbednost o tome koliko često treba potpuno isključiti mobilni telefon je najmanje jednom nedeljno. U najboljem slučaju, međutim, ne zaboravite da restartujete telefon još češće. Time se, osim što eliminiše bezbednosni rizik, takođe omogućava da operativni sistem telefona Izvršava ključne funkcije brže i bez poteškoća. Dovoljno brzo i sa kratkim odzivom na izvršenje zadatih komandi.

Da biste videli koliko dugo je vaš uređaj radio bez isključivanja, možete lako proveriti u podešavanjima sistema. Na Android uređajima, ovaj podatak se obično može pronaći u sledećem meniju: „Devices>Status“. Vreme rada je prikazano u satima.

b92