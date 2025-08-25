To je skraćenica od 'Unstructured Supplementari Service Data', protokola korisničkog interfejsa koji omogućava pristup pojedinim funkcijama operativnog sistema koje su skrivene. Zbog toga se nazivaju i 'tajni kodovi'.

Foto: Shutterstock

Da biste pokrenuli neki od kodova u nastavku morate ih uneti u birač za pozivanje. Ukoliko je unet ispravno, kod će automatski uzvratiti odgovor u trenutku kada pritisnete taster za pozivanje.

1. *2767*3855#

Ovo je jedan od najefikasnijih Android bezbednosnih kodova koji možete koristiti da brzo obrišete sve podatke sa svog uređaja. Zamislite to kao vraćanje na fabrička podešavanja — otkucajte ovaj kod na svom biraču i on će efikasno izbrisati sve podatke sa vašeg telefona i obrisati ih.

Ovaj kod ide i korak dalje jer ponovo instalira firmver, tako da će telefon, u softverskom smislu, biti kao nov.

Foto: Shutterstock

2. *#*#7780#*#*

Ako ne želite „tvrdi“ reset, ovo je sledeća najbolja stvar. Slično fabričkom resetovanju, ovaj kod će jednostavno izbrisati sve podatke i aplikacije sa vašeg uređaja, a zatim ga i vratiti na fabrička podešavanja.

Ako ne želite da idete dalje od resetovanja i samo želite da uklonite sve lične podatke i aplikacije sa svog uređaja, ovo je najbolja opcija. Ovaj kod je takođe veoma koristan ako prodajete telefon jer može lako obrisati sve podatke i zaštititi vašu privatnost.

3. *#06#

Ovo je još jedan važan kod koji možete koristiti da proverite da li je IMEI uređaja isti kao onaj koji je naveden na kutiji. Većina modernih pametnih telefona ima IMEI odštampan na poleđini, ali ako želite da budete sigurni, možete ga proveriti pomoću ovog koda.

Foto: Shutterstock

Jednostavno otvorite birač, dodajte kod i prikazaće vam se IMEI. Ako to uradite na Samsungovom uređaju, ujedno će vam se pokazati i serijski broj uređaja. Ovo je važno iz bezbednosnih razloga, posebno ako kupujete polovan uređaj.

4. *#0*#

Android vam ne radi kako treba? Unesite ovaj kod na svoj Android uređaj i on će vam pokazati niz različitih senzora u uređaju koje možete testirati, uključujući:

Testiranje na dodir;

Test prednje kamere,

LED diode,

Pod ključ,

Test emulatora bar koda,

Verziju uređaja,

RGB testiranje,

Testiranje senzora hvatanja.

Foto: Shutterstock

5. *#*#232338#*#*

Adresa kontrole pristupa medijima, takođe poznata kao MAC adresa, jedinstvena je adresa dodeljena svakom uređaju.

Ona je važna je jer se može koristiti za jedinstvenu identifikaciju uređaja dok je povezan na neku mrežu.

6. *#*#4636#*#*

Ovaj kod može pokazati statistiku o najčešće korišćenim aplikacijama, kao i detaljne informacije o potrošnji baterije i upotrebiWi-Fi mreže. Ukoliko kupujete polovan telefon, ovaj kod bi mogao biti od velike pomoći.

Kod daje i precizne podatke kao što su temperatura baterije ili napon.

7. *#*#7594#*#*

Ako želite da promenite ponašanje dugmeta za uključivanje telefona, možete koristiti ovaj kod. Umesto da morate da držite dugme, a zatim izaberete iz menija opciju za isključivanje, ovaj kod vam omogućava da preskočite meni i odmah isključite telefon.

Foto: Shutterstock

Kod je prvenstveno namenjen brzom isključivanju uređaja u kompromitujućim situacijama. Sledeći put kada se uključi, telefon će zahtevati šifru, čime će vaši podaci biti bezbedni u slučaju krađe.

8. *#3282*727336*#

Ovaj je važan jer vam omogućava da vidite informacije o sistemu i skladištenju. Takođe možete da vidite statistiku povezanu sa korišćenjem podataka. Iako je takve podatke teško lažirati, to se ipak može učiniti. Pokretanjem ovog USSD koda možete dobiti tačne informacije o internom Android sistemu na uređaju i dostupnom skladištu.

Bilo koja potrošnja podataka na uređaju će takođe biti prikazana.

9. *#67#

Ako želite da proverite da li se vaši pozivi prosleđuju na drugi broj, koristite ovaj kod. On će vam pokazati i broj na koji se pozivi prosleđuju.

10. *31#

Ako želite da sačuvate svoju privatnost i sprečite da drugi saznaju broj u kada ih pozovete, možete da onemogućite ID pozivaoca koristeći ovaj kod.

Foto: Shutterstock

11. *#*#197328640#*#*

Servisni režim na Androidu vam omogućava da pokrenete niz testova, uključujući zvučnike, RGB kalibraciju za ekran, haptiku, vibraciju i još mnogo toga. Takođe možete da promenite nekoliko mrežnih podešavanja koristeći ovaj kod.

12. *#*#4986*2650468#*#*