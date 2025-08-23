Pet najčešćih tehnoloških mitova u koje mnogi veruju, a zapravo nisu tačni:

1. Više crtica znači bolji signal

Mnogi veruju da broj crtica na telefonu direktno ukazuje na kvalitet usluge. Iako više crtica obično znači jači signal sa obližnje bazne stanice, to ne garantuje bolji kvalitet poziva ili bržu internet konekciju. Performanse zavise i od zagušenosti mreže, udaljenosti od bazne stanice, kao i tehnologije koju koristi vaš operater​​.

Foto: Shutterstock

2. Telefon se puni brže u Airplane modu

Postoji uvreženo mišljenje da uključivanje "Airplane mode" ubrzava punjenje telefona. Iako ova funkcija smanjuje potrošnju energije isključivanjem bežičnih signala, stvarni uticaj na brzinu punjenja je minimalan. Moderni telefoni imaju ugrađene sisteme za optimizaciju punjenja, tako da je uticaj "Airplane mode" zanemarljiv​.

3. Više megapiksela znači bolje fotografije

Megapikseli su često korišćeni kao glavni pokazatelj kvaliteta kamere. Međutim, kvalitet fotografije zavisi od mnogih faktora, uključujući veličinu senzora, kvalitet objektiva i softverske algoritme. Veći broj megapiksela može omogućiti detaljnije slike, ali samo ako senzor i objektiv mogu podržati tu rezoluciju. Mali senzori u pametnim telefonima često ne mogu iskoristiti prednosti visokog broja megapiksela​.

Foto: Shutterstock

4. Zatvaranje aplikacija ubrzava telefon

Mnogi korisnici veruju da će zatvaranjem aplikacija koje rade u pozadini ubrzati rad svog telefona. U stvarnosti, operativni sistemi kao što su iOS i Android dizajnirani su da efikasno upravljaju memorijom i resursima. Zatvaranje aplikacija može čak povećati potrošnju baterije, jer ponovno pokretanje aplikacija troši više energije nego njihovo ostavljanje u stanju mirovanja.

5. Privatni mod pretraživanja je anoniman

Privatni mod pretraživanja, poznat i kao "Incognito mode", često se pogrešno smatra potpuno anonimnim. Ovaj mod sprečava čuvanje istorije pretraživanja na uređaju, ali ne skriva vaše aktivnosti od sajtova koje posećujete, vašeg poslodavca ili internet provajdera. Za pravu privatnost na mreži, potrebno je koristiti alate kao što su VPN-ovi (Virtual Private Networks) koji maskiraju vašu IP adresu i šifruju internet saobraćaj.

Foto: Shutterstock