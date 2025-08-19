Slušaj vest

Studija Uzbuđenje, pogrešna uverenja i velika nesigurnost – Kako se globalni potrošači uključuju u digitalni svetotkriva kontroverzne stavove korisnika u vezi sa zaštitom ličnih podataka. Na primer, 49 odsto ispitanika smatra da pokrivanje veb kamere digitalnih uređaja pomaže očuvanju njihove privatnosti. Istovremeno, 40 odsto veruje da inkognito režim rada pregledača štiti privatnost njihovih onlajn aktivnosti. Ovi brojevi pokazuju da još uvek postoji izazov razlikovati šta je bezbedno i privatno, a šta nije.

Uprkos decenijama korišćenja digitalnih uređaja i prihvatanja sajber bezbednosti kao stvarne i ključne teme, razlikovanje onoga što jeste i nije bezbedno i dalje je nekim teško.

Ne igrajte mini-igre na mrežama!

Novo istraživanje dokazuje da korisnici mogu biti kontradiktorni u svojim digitalnim navikama i stavovima prema digitalnoj privatnosti. S jedne strane pokrivaju kameru laptopa kad je ne koriste i upotrebljavaju incognito režim pregledača interneta. To je dobro. S druge strane, skoro polovina ispitanika (44 odsto) igra mini-igre na mreži i radi testove radi zabave. Na taj način šalju lične podatke nepouzdanim izvorima da bi pristupili tim igrama i objavljuju rezultate na društvenim mrežama. Na ovaj način, indirektno, uključuju i svoje prijatelje u ovu neopreznu piramidu deljenja podataka.

Značajno je da polovina svih korisnika strahuje da glasovni asistenti stalno prisluškuju i prikupljaju lične podatke. Kao odgovor, skoro trećina ispitanika (28 odsto) pribegava prebacivanju svojih uređaja u režim rada u avionu tokom važnih privatnih razgovora.

Foto: Shutterstock

Oko 40 odsto korisnika pogrešno veruje da ih aktiviranje inkognito režima čini potpuno nevidljivim na mreži. Iznenađujućih 24 odsto je spremno da klikne na nepoznate linkove u aplikacijama za četovanje, potencijalno ugrožavajući bezbednost.

Bolja informisanost – veća bezbednost

Ana Larkina, analitičarka veb sadržaja kompanije Kaspersky, pokušala je da objasni rezultate ovog novog istraživanja.

„Naše istraživanje naglašava značaj dobro informisanog pristupa sajber-bezbednosti i digitalnoj privatnosti. Da bismo osigurali bezbednost i zaštitu, neophodno je da zadržimo kritičan način razmišljanja, oslanjajući se na proverene izvore i činjenice. To podrazumeva zanemarivanje nedokazanih tehnika i mitova. Štaviše, primena sveobuhvatnog bezbednosnog rešenja robusne zaštitu od širokog spektra pretnji i rizika može se pokazati neprocenjivom”, zaključila je Larkina.

Da li i vama digitalni mitovi i pogrešna uverenja prave problem ili ste ih prevazišli?