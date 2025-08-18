Jedan od najvećih problema je pregrevanje laptopa kada je izložen direktnom suncu. Optimalna temperatura za rad laptopa kreće se između 10 i 35°C, ali na suncu temperatura uređaja može skočiti na čak 80-90°C za samo sat vremena. Ovo pregrevanje može dovesti do usporavanja performansi, pa čak i do automatskog isključivanja laptopa kako bi se izbegla trajna oštećenja hardvera.

Osim pregrevanja, sunčeva svetlost može značajno smanjiti zdravlje baterije. Baterije laptopa, koje su najčešće litijum-jonske, veoma su osetljive na visoke temperature. Prevelika toplota ubrzava hemijske reakcije unutar baterije, što može dovesti do njenog bržeg propadanja, a u ekstremnim slučajevima i do opasnosti od eksplozije ili požara.

UV zračenje takođe može ubrzati degradaciju plastičnih komponenti laptopa. Plastika kao što je polikarbonat i ABS, koja se često koristi za izradu kućišta, veoma je podložna oštećenjima od UV svetlosti. Vremenom, ovo može dovesti do pucanja, diskoloracije i slabljenja strukture kućišta, što može imati posledice na celokupnu funkcionalnost laptopa.

Još jedan faktor na koji treba obratiti pažnju je nagli prelazak između različitih temperatura, što može izazvati kondenzaciju unutar laptopa. Kada se laptop iz hladne prostorije iznese na toplo i vlažno vreme, voda iz vazduha može kondenzovati unutar uređaja, što može dovesti do korozije i drugih problema.

Na kraju, glare ili odsjaj na ekranu laptopa pod sunčevom svetlošću može učiniti ekran teško čitljivim. Ovo ne samo da otežava rad, već može uzrokovati i naprezanje očiju, glavobolje i loše držanje zbog pokušaja da se ekran bolje vidi.

