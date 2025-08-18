Jedan od najvećih problema je pregrevanje laptopa kada je izložen direktnom suncu. Optimalna temperatura za rad laptopa kreće se između 10 i 35°C, ali na suncu temperatura uređaja može skočiti na čak 80-90°C za samo sat vremena. Ovo pregrevanje može dovesti do usporavanja performansi, pa čak i do automatskog isključivanja laptopa kako bi se izbegla trajna oštećenja hardvera.

2206-laptopcomputer1167477067.jpg
Foto: Shutterstock, Ilustracija

Osim pregrevanja, sunčeva svetlost može značajno smanjiti zdravlje baterije. Baterije laptopa, koje su najčešće litijum-jonske, veoma su osetljive na visoke temperature. Prevelika toplota ubrzava hemijske reakcije unutar baterije, što može dovesti do njenog bržeg propadanja, a u ekstremnim slučajevima i do opasnosti od eksplozije ili požara.

UV zračenje takođe može ubrzati degradaciju plastičnih komponenti laptopa. Plastika kao što je polikarbonat i ABS, koja se često koristi za izradu kućišta, veoma je podložna oštećenjima od UV svetlosti. Vremenom, ovo može dovesti do pucanja, diskoloracije i slabljenja strukture kućišta, što može imati posledice na celokupnu funkcionalnost laptopa.

shutterstock-laptop.jpg
Foto: Shutterstock

Još jedan faktor na koji treba obratiti pažnju je nagli prelazak između različitih temperatura, što može izazvati kondenzaciju unutar laptopa. Kada se laptop iz hladne prostorije iznese na toplo i vlažno vreme, voda iz vazduha može kondenzovati unutar uređaja, što može dovesti do korozije i drugih problema.

Na kraju, glare ili odsjaj na ekranu laptopa pod sunčevom svetlošću može učiniti ekran teško čitljivim. Ovo ne samo da otežava rad, već može uzrokovati i naprezanje očiju, glavobolje i loše držanje zbog pokušaja da se ekran bolje vidi.

shutterstock-725378938.jpg
Foto: Shutterstock
NE PROPUSTITESavetiPRODUŽITE TRAJANJE BATERIJE NA WINDOWS LAPTOPOVIMA: 6 najboljih načina kako to da postignete
shutterstock-laptop-2.jpg
VestiBATERIJA NA LAPTOPU VAM JE SVE GORA? Evo jednostavnih koraka da je spasite i produžite joj vek
shutterstock-laptop-pregrevanje.jpg
VestiLAPTOP VAM SE BRZO ZAGREJE? Ovo je 8 jednostavnih načina da to sprečite i da mu produžite vek
2206-laptopcomputer1167477067.jpg

Kurir.rs/Telegraf