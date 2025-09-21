Slušaj vest

I danas, Džobs je sinonim za inovacije i uspeh, ali ga mnogi ne pamte po dobru. On je bio poznat po tome što je bez ustručavanja iznosio svoje mišljenje o radu svojih zaposlenih, često ih javno kritikujući i degradirajući.

Umeo je da čak i najbliže saradnike ponizi pred širom publikom, da ljude dovede do suza i prema svima bude vrlo grub. Mnogi su se pitali i da li u tom genijalcu čuči sociopata, ili barem megaloman. Evo zašto:

Jednom je otpustio mnogo ljudi iz Piksara bez ikakvog upozorenja. Kada ga je jedan od zaposlenih pitao da li može da dobije dve nedelje odmora, navodno mu je odgovorio: “Dobro, ali se računa retroaktivno poslednje dve nedelje”.

Kada proizvod Mobile Me nije dao očekivane rezultate, okupio je zaposlene iz celog Epla i pitao ih: “Zašto ne radi kako treba?” Onda je pred svima otpustio šefa tog projekta uputivši mu čak i psovku.

Poricao je da je otac jedne devojčice mnogo godina, primoravajući njenu majku i nju da žive od državne pomoći.

Ukinuo je sve filantropske i dobrotvorne programe koje je Apple negovao, čim se vratio u kompaniju 1997. Programe je ponovo pokrenuo tek njegov naslednik Tim Kuk.

Stiv Džobs Foto: Shutterstock

Tom Meknikol iz Atlantika kaže da je “loši Stiv” bio “mrzovoljni, nepristojni, pakosni čovek opsednut kontrolom i koji nije imao ništa protiv ponižavanja zaposlenih, preuzimanja zasluga za posao koji nije uradio, bacanja u vatru kad nešto nije po njegovom i parkiranja svog mercedesa na mesto za osobe sa hendikepom”.

Džoni Ajv, koji je radio u dizajnerskom timu Epla i bio Džobsov prijatelj, opisao je za Njujorker profil ovog tehnološkog gurua. On kaže da se pre mnogo godina stavio na stranu kolege kog je Džobs počeo da ponižava pred svima. Međutim, Džobs mu je uzvratio: “Zašto bi želeo da budeš nepristrasan? Tebe nije briga kako se oni osećaju. Ti si samo tašt i želiš da te vole”.