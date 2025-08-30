Nikada ruter ne stavljajte na ovo mesto u stanu! Stručnjak o 3 "zone smrti" zbog kojih vam je internet loš!
Šef kompanije „Voneus Broadband“ Hal Ponton otkrio je za britanski „Sun“ tri najgora mesta na koja ljudi često postavljaju svoje rutere.
NE POSTAVLJAJTE RUTER OVDE
„Jedno od najčešćih mesta koja izazivaju slab Wi-Fi signal je skrivanje rutera iza televizora“, rekao je on.
Još jedna uobičajena greška koju smo primetili je da ljudi postavljaju ruter na police sa mnogo knjiga, što otežava širenje signala.
Treće problematično područje je postavljanje rutera na udaljenom kraju kuće, kao što je pomoćna prostorija koju niko zapravo ne koristi.
To ga ne sprečava da radi, očigledno će funkcionisati, ali da bi rutertu dali najbolju moguću šansu da počne sa emitovanjem Wi-Fi signala, moramo mu dati „prostora da diše“.
Uzdignite ga sa zemlje i postavite na policu, samo tako da bude blizu ljudi koji će ga koristiti. Dajte mu najbolje moguće uslove za rad, objasnio je on.
STVARI KOJE UTIČU NA WI-FI
Postoji veliki broj predmeta i materijala oko kuće koji takođe mogu uticati na vašu Wi-Fi vezu.
Srebrna izolacija u zidovima je jedna od njih, stoga bi trebalo da izbegavate postavljanje rutera blizu ovih zidova.
Slično tome, metalne grede u produžecima kuhinje mogu imati negativan uticaj, dok kuhinjski uređaji i velike metalne površine mogu da apsorbuju i ometaju signal.
Ako je to slučaj u vašem domu, možda bi bilo najbolje da pokušate da premestite ruter negde drugde.
Izvor: Nova/Kurir