Joseph Cox, reporter o sajber bezbednosti, koji je dugi niz godina radio za VICE, nakon njegovog gašenja je sa svojim kolegama osnovao sajt pod nazivom 404 Media. Nekako, povrh svega toga, Joseph je takođe našao vremena da napiše knjigu kpod nazivom: Dark Wire: The Incredible True Story of the Largest Sting Operation Ever.

Joseph je dosta izveštavao o kriminalnim miljeima i njihovoj komunikaciji tokom godina, a knjiga na kraju priča zaista izvanrednu priču: nakon što je provalio u nekoliko kriminalnih šifrovanih kompanija za pametne telefone, FBI je na kraju sam pokrenuo jednu od ovih bezbednih telefonskih usluga kako bi mogao da špijunira kriminalce širom sveta.

Foto: Profimedia

To znači da je FBI zapravo morao da vodi kompaniju, sa svim problemima bilo kog drugog tehnološkog preduzeća: usluge u oblaku, problemi proizvodnje i isporuke, korisnička usluga, proširenje i obim…

Kompanija se zvala Anom i oko tri godine je agencijama za sprovođenje zakona širom sveta davala kristalno jasan prozor u kriminalno podzemlje. Na kraju, federalci su je zatvorili velikim delom zato što je bila previše uspešna. Sada, sa porastom aplikacija kao što je Signal, većini kriminalaca više nije potreban specijalizovan hardver, ali to, naravno, otvara čitav niz pitanja.

Foto: Shutterstock

Postoje loši ljudi koji koriste tehnologiju da im pomogne da rade loše stvari, ali isti alati koji čuvaju njihovu privatnost u komunikaciji pomažu da i svima drugima daju privatnost – uzbunjivačima, neistomišljenicima, običnim ljudima poput vas.