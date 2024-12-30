Slušaj vest

Televizor više nije samo uređaj za prikazivanje sadržaja, postao je dvosmerno "ogledalo" koje omogućava da vas u realnom vremenu "posmatra" mreža oglašivača i posrednika podataka. Tu su i uređaji koje priključite na televizor, kao što su Google-ov Chromecast, Apple TV i Amazon-ov Fire Stick.

- Svrha ovoga je da se prikupi što više informacija o vašem ponašanju, interesovanjima, preferencijama i demografiji kako bi se mogle unovčiti, uglavnom putem ciljanog oglašavanja, kaže Rovena Filding, direktor kuće za zaštitu podataka Miss IG Geek.

Foto: Shutterstock

Špijuniranje pametnog TV-a je teško izbeći. Studija koju su sproveli istraživači sa Univerziteta Northeastern i Imperial College London otkrila je da su podaci sa televizora i pametnih uređaja poslati Google-ovom oglasnom biznisu i Netflix-u, čak i ako ljudi nisu imali Netflix.

Šta vaš pametni TV zna o vama?

Podaci koje prikuplja vaš pametni TV zavise od njegovog proizvođača, brenda i verzije. U teoriji, većina pametnih televizora je sposobna da prikuplja audio, video i podatke o upotrebi TV-a, kaže Tobi Luis, globalni šef analize pretnji u kompaniji za sajber bezbednost Darktrace.

Foto: Shutterstock

Glasovna aktivacija je jedna od funkcija sa potencijalom za prikupljanje velikih količina podataka. Mikrofoni i softver slušaju uputstva i mogu da snime razgovore i druge zvukove u dometu. Ovi snimci se mogu poslati trećim licima na analizu.

Praćenje na različitim uređajima je još jedno pitanje koje treba razmotriti. Podaci prikupljeni putem vašeg pametnog televizora su vredniji kada se kombinuju sa informacijama sa drugih pametnih uređaja kao što su mobilni telefoni, laptopovi i oprema za kućnu automatizaciju. Ovo omogućava da se pojedinci detaljno profilišu: istorija lokacije, aktivnost pregledanja weba i informacije o društvenim medijima mogu se dodati TV podacima.

Foto: Shutterstock

Zatim tu su kolačići i tragači. Aplikacije i pretraživači na pametnim televizorima koriste tehnologije za praćenje kolačića i piksela baš kao što to rade web-sajtovi za praćenje, prepoznavanje i identifikaciju uređaja za profilisanje korisnika.

Šta vaš TV radi sa podacima?

Ne postoji jasan odgovor. Šta se tačno radi sa podacima je složeno i „veoma neprozirno“, kaže Luis. Kada gledate šta pametni televizor radi na mreži, često je nejasno zašto se određeni podaci prikupljaju i gde se šalju.

Foto: Shutterstock

Nema velike razlike između TV brendova. Proizvođači tvrde da koriste vaše podatke za „personalizaciju“ i kvalitet sadržaja, ali je uobičajeno da se ova vrsta podataka prodaje trećim licima, reklamnim kompanijama ili servisima za striming.

- Nakon što se podaci prodaju, oni su van kontrole proizvođača. Često je nejasno koji se podaci tačno šalju nazad, u zavisnosti od uslova i podešavanja privatnosti, a može biti veoma teško promeniti podrazumevana podešavanja kada se složite sa njima, kaže Luis.

Foto: Shutterstock

Kako usluge striminga takođe prikupljaju podatke

Korišćenje servisa za striming na pametnom televizoru je još jedan siguran način da predate mnogo vaših ličnih podataka. Aplikacije kao što su Netflix, Amazon Prime i Now TV imaju tendenciju da tvrde da koriste podatke samo za neophodne usluge.

To su navodno preporuke ili provere kredita. Ali to može uključivati podatke kao što su identifikatori uređaja, geo-lokacija, tip pregledača, adresa e-pošte i informacije o plaćanju.

Foto: Shutterstock

Netflixov moćni algoritam preporuka podstiče kvalitet njegove usluge pomažući vam da odaberete koje emisije želite da gledate. Ako se prijavite na Netflix preko svog pretraživača, možete podesiti podešavanja privatnosti da biste ograničili podatke koji se prikupljaju i dele. Ipak, većina podataka koje Netflix prikuplja, kao što su emisije koje ste gledali i kada, toliko je suštinski za njegovu uslugu da ne možete da je odstranite.

Šta je automatsko prepoznavanje sadržaja ili ACR?

Vratimo se samom pametnom televizoru. Jedna zastrašujuća karakteristika na koju treba obratiti pažnju je automatsko prepoznavanje sadržaja (ACR). Često uključeno pod podrazumevanim, ovo koristi analitičke tehnike da identifikuje video i audio koji se pokreću na TV-u, upoređujući ih sa velikom bazom podataka da bi se identifikovalo šta se reprodukuje. To je prilično jezivo, ACR radi na svemu što se pušta na TV-u, uključujući DVD i Blu-ray, CD-ove i igre.

Foto: Shutterstock

Podaci o gledanju i navike se dele sa proizvođačima i na kraju se prodaju oglašivačima kako bi vas ciljali oglasima. Kada je vaš TV povezan sa vašim kućnim ruterom, podaci će uključivati i vašu IP adresu i lokaciju, kaže Džejk Mur, savetnik za globalnu sajber bezbednost u kompaniji ESET.

A u teoriji, ACR bi se mogao koristiti za još uznemirujuće profilisanje. Sa dostupnim analitičkim tehnologijama, podaci iz prepoznavanja lica, analize osećanja, analize govora u tekst i sadržaja mogli bi da se prikupe kako bi se izgradila dubinska slika pojedinačnog korisnika.

Foto: Shutterstock

ACR bi teoretski mogao da vas analizira na osnovu političkog položaja, etničke pripadnosti, socioekonomskog položaja i drugih stvari koje bi mogle biti zloupotrebljene u pogrešnim rukama.

Da li treba da koristite TV kao pretraživač ili pametni telefon kao daljinski upravljač za TV?

Korišćenje pretraživača na TV-u može biti zgodno, ali je glavna meta napada za hakere. To je zato što vašem pametnom TV pretraživaču nedostaju antivirusna i dodatna bezbednosna podešavanja ugrađena u pametni telefon ili računar.

Foto: Shutterstock

Sajber-napadači mogu da prisluškuju saobraćaj pretraživača i ugroze kolačiće koji upravljaju autentifikacijom onlajn usluga, kao što su nalozi društvenih medija ili onlajn bankarstvo, i lažno predstavljati ljude, ističu u Centru za sajber bezbednost Univerziteta De Montfort u Lesteru.

Nasuprot tome, stručnjaci kažu da je korišćenje pametnog telefona kao daljinskog upravljača za TV u redu. Samo imajte na umu da će se povezivanje sa pametnim televizorom pomoću mobilnog telefona obavljati preko Bluetooth-a ili preko mreže. Ako je pametni TV hakovan, mogao bi da se koristi i za napad na vaš mobilni uređaj, ali rizik da se to dogodi je mali.

Foto: Shutterstock

Zaštitite se od špijuniranja pametnog TV-a

Sve dok su povezani na internet, pametni televizori će prikupljati podatke i ne možete sprečiti da se ovo u potpunosti desi. U mnogim slučajevima to je u vašem interesu jer će to uticati na vaše iskustvo gledanja - uzmite za primer funkcije korisnih preporuka Netflix-a.

Ipak, postoje neke osnovne mere koje možete preduzeti da biste se zaštitili od špijuniranja pametnog TV-a. Isključite ACR u podešavanjima, onemogućite personalizaciju, isključite sve funkcije oglašavanja i pokrijte ili onemogućite kamere i mikrofone.