Tehnološki stručnjak koji je na TikToku poznat pod nazivom "tatechtips" objasnio je kako možete da pristupite obrisanim WhatsApp porukama.

Prvo što bi trebalo da uradite, jeste da otvorite "Settings", a zatim "Notifications" na svom telefonu. Tu pronađite opciju "Notification history" (možda stoji u "Advanced").

Foto: Shutterstock

Nakon što ste je našli, dovoljno je da uključite ovu opciju i vaš telefon će krenuti da pamti sve notifikacije koje ste primili, uključujući i one o obrisanim porukama.

Kada se vratite u Notification history, upravo tu ćete ih pronaći, dodaje ovaj ekspert. Važno je samo da vam je bio uključen internet kada je poruka prvobitno poslata, jer vam u tom slučaju stiže notifikacija.

Komentari ispod njegovog klipa su uglavnom pozitivni, mada su neki korisnici protiv ovakve prakse.