Jedna skrivena funkcija koja će vas spasiti: Kako da pročitate čak i obrisane poruke
Tehnološki stručnjak koji je na TikToku poznat pod nazivom "tatechtips" objasnio je kako možete da pristupite obrisanim WhatsApp porukama.
Prvo što bi trebalo da uradite, jeste da otvorite "Settings", a zatim "Notifications" na svom telefonu. Tu pronađite opciju "Notification history" (možda stoji u "Advanced").
Nakon što ste je našli, dovoljno je da uključite ovu opciju i vaš telefon će krenuti da pamti sve notifikacije koje ste primili, uključujući i one o obrisanim porukama.
Kada se vratite u Notification history, upravo tu ćete ih pronaći, dodaje ovaj ekspert. Važno je samo da vam je bio uključen internet kada je poruka prvobitno poslata, jer vam u tom slučaju stiže notifikacija.
Komentari ispod njegovog klipa su uglavnom pozitivni, mada su neki korisnici protiv ovakve prakse.
"Nekad je bolje da ne budete previše radoznali. Možda vam se neće svideti to što vidite", stoji u jednom komentaru.