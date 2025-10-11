Punjenje baterije je nezaobilazni deo posedovanja pametnog telefona. Kako su se dimenzije naših uređaja povećavale, proizvođači su uporedo povećavali kapacitet baterija, pa korisnici danas ne moraju da ih pune tako često kao što je to bio slučaj pre nekoliko godina.

Napuniti telefon je lako - dovoljno je da se uređaj kablom poveže sa adapterom koji je uključen u struju, odnosno da se postavi na bežični punjač. Nakon toga preostaje samo da se sačeka određeno vreme dok se ne dostigne željeni procenat.

Foto: Shutterstock

Održavati "zdravlje" baterije unutar naših uređaja na optimalnom nivou tokom dužeg vremenskog perioda. E, to je već mnogo teže.

Baterije su komponente koje imaju ograničeno vreme trajanja - bilo da čuvamo telefon u fioci ili ga aktivno koristimo, one će vremenom degradirati. Ta brzina degradacije nije linearna i u velikoj meri zavisi od načina korišćenja, načina punjenja i uslova u kojima to činimo, pa njen radni vek isključivo zavisi od nas samih.

Šta je 20-80 pravilo

Prema brojnim studijama, kako bi duže vremena održavali zadovoljavajuće zdravlje baterije, najbolji način punjenja telefona je pomoću "20-80 pravila", koje kaže da procenat napunjenosti baterije ne treba da padne ispod 20%, kao i da istu ne treba puniti iznad 80%.

Foto: Shutterstock

Ovo pravilo ne važi samo za pametne telefone, već i za brojne druge uređaje koji koriste litijum-jonske, litijum-polimer i silicijum-ugljenične baterije, a primenjivo je čak i na električne automobile. Tesla preporučuje svojim kupcima da svoja vozila pune do 100% samo kada idu na duži put, a ukoliko ste imali priliku da koristite Apple laptop, sigurno ste primetili da će računar prekinuti punjenje na 80% ukoliko ga često koristite na punjaču.

Ovo pravilo je apsolutno tačno i provereno, njegova primena će učiniti da performanse i kapacitet vaše baterije traju duže - a mi vas savetujemo da ga izbegavate. Evo i zašto

Foto: Shutterstock

Zašto ne treba primenjivati 20-80 pravilo

Kao što smo već rekli, baterija će degradirati šta god vi radili, pa primenom 20-80 pravila samo odlažete neizbežno.

Koliko ćete produžiti njen životni vek? Teško je reći. To zavisi od velikog broja faktora, a kako naša upotreba uređaja i uslovi u kojima ga punimo nisu laboratorijski, ova brojka u nekim slučajevima može biti samo nekoliko meseci. Međutim, čak i da su u pitanju dodatne dve godine radnog veka, a najčešće nisu, postavlja se prosto pitanje - koliko novca vredi uloženi trud?

Foto: Shutterstock

Da li konstantna briga o procentima vredi tog novca koji ćete svakako jednog dana morati da izdvojite za novu bateriju? Naravno, govorimo o situaciji gde ćete uređaj čuvati u svom posedu duže od tri godine. Ne zaboravite - kupili ste telefon da služi vašim potrebama, a ne da vi njemu budete dadilja!

Ne treba zaboraviti ni taj paradoksalni deo primene 20-80 pravila, gde da biste održali što veći maksimalni kapacitet baterije u budućnosti, vi u sadašnjosti izbegavate procente od 0-20% i od 80-100%, čime sebi limitirate ukupan kapacitet na samo 60%.