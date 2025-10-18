Slušaj vest

Nekada davno, mobilni telefoni su imali dugmiće, preklapali su, a trajanje baterije merilo se danima, ne satima. Da li se sećate tog perioda, perioda pre trenutnih divova kao što su Apple, Samsung, Google?

Iako smo svi navikli na mogućnosti koje pružaju današnji pametni telefoni, nekih kultnih mobilnih telefona se i dan danas mnogi ljudi sećaju i rado bi ih ponovo koristili.

Nokia 3310

Foto: Youtube

Ovaj model pojavio se 2000. godine i jedan je od najprodavanijih modela svih vremena. Nokia 3310ostaće zapamćena kao neuništiv telefon, a upravo ona je imala brojne karakteristike koje su u tom periodu bile retke, među kojima su kalkulator, podsetnik i štoperica.

Nokia N95

Foto: Youtube Prinscreen

N serija kompanije Nokia bila je preteča današnjih pametnih telefona. Ovaj mobilni telefon pojavio se 2006. godine i posebno je bio cenjen zbog svojih multimedijalnih mogućnosti, snimanja kvalitetnih fotografija i videa. Kamera je imala 5 megapiksela i u to vreme je bila najmoćnija na tržištu. Model N95 koristio je GPS i Wi-Fi, pa je za kratko vreme postao pravi hit.

BlackBerry Pearl

Foto: Youtube Prinscreen

Doba zavisnosti od pametnih telefona počelo je upravo od ovog modela, tačnije 2006. godine. BlackBerry danas je gotovo u potpunosti izguran sa tržišta, ali je ovaj model svojevremeno bio pravi hit. Lagan telefon sa jako dobrom tastaturom za kuckanje, ovaj model je bio prvi BlackBerry koji je bio namenjen korisnicima van poslovnog sveta.

Motorola RAZR

Foto: Youtube Prinscreen

RAZR se pojavio 2004. godine i za kratko vreme dobio kultni status zbog svog dizajna. Bio je vrlo tanak u odnosu na tadašnju konkurenciju i doneo je revoluciju u dizajnu mobilnih sa svojim preklopnim rešenjem. Dizajn mu je i bio najveća prednost, pa je slavu sticao i u filmovima.

Nokia N-Gage

Foto: Youtube printscreen

Ovaj mobilni bio je prvi pokušaj mobilnog gejminga. Igre su se igrale putem malih kartica koje su se stavljale u uređaj. I dok je N-Gage bio dosta dobar za gaming, pokazao se potpuno nepraktičan za pozive i poruke. Ovaj uređaj je proglašen jednim od najvećih neuspeha u istoriji tehnologije.