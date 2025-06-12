Slušaj vest

Otprilike dve godine nakon što je započeo rad u Google-u, unapređen je na poziciju menadžera za strategiju i operacije i prošao je obuku za intervjuisanje novih zaposlenih. Sada anonimno, za Biznis Insajder, govori o praksi zapošljavanja u najmoćnijoj kompaniji sveta.

Sećam se da je Google imao četiri atributa prema kojima su se kandidati ocenjivali: opšta kognitivna sposobnost, liderstvo, znanje relevantno za ulogu (tehničko znanje) i "googliness" - objasnio je on.

"Googliness" nije objektivan, merljiv pojam, ali evo kako je on opisao ovaj kriterijum posle mnogo intervjua koje je obavio. "Googliness" obuhvata širok spektar "mekih" veština potrebnih za usklađivanje sa svojim kolegama, kao što su pouzdanost, spremnost da pomognete i da "odete korak dalje od očekivanog".

Međutim, ako postoji jedna osobina koja odvaja "googliness" od jednostavnog posedovanja mekih veština, to je snalažljivost i spremnost na saradnju s različitim sektorima unutar kompanije.

Zbog toga što je Google tako velika kompanija, retko je potrebno tražiti odgovore van nje. Ako su vam potrebna neka istraživanja ili podaci, velika je verovatnoća da je neko u Google-u to već uradio ili razmišljao o tome.

Vaš posao je da se obratite tim osobama, povežete s njima i razgovarate. Ne znam da li je to još uvek slučaj, ali zaposleni su imali pristup internom pretraživaču koji je omogućavao pristup svemu što su drugi zaposleni radili. Bilo je veoma lako pronaći podatke ili timove s kojima treba da razgovarate, čak i ako nikada niste radili s njima.

On se setio i najboljeg odgovora ikada koji je dobio od kandidata, a baš na ovu temu:

- Jedan kandidat je intervjuisan za ulogu u mom timu kada sam ga pitao sasvim uobičajeno pitanje - zašto želi da radi u Google-u. Gotovo svaki put kada sam postavljao to pitanje, kandidati su pominjali uticaj, razmere ili neku drugu korporativnu frazu. Ova osoba je pristupila na drugačiji način.

Rekla mi je da želi da radi u Google-u jer bez Google-a ne bi bila ovde danas. Objasnila je da dolazi iz oblasti gde većina učenika iz njene srednje škole ne završava školu, a kamoli ide na fakultet. Ali zahvaljujući Google-u, ova osoba je saznala kako da se prijavi i kasnije upiše na fakultet. Ovaj odgovor mu je zapao za oko jer je direktno govorio o snalažljivosti.

Pomislio sam da, ako je ta osoba mogla da sazna kako da se prijavi za fakultet bez ikakvog vođenja ili modela uspeha, da će biti izuzetno snalažljiva i spremna da prevaziđe status quo na radnom mestu. Dali smo joj ponudu za posao, i ovo je i dalje najbolji kandidat kog sam ikada intervjuisao - zaključio je on.

Mnogi kandidati se previše fokusiraju na dokazivanje tehničkih veština relevantnih za ulogu, ali zanemaruju pripremu za lična pitanja. "Googliness" se uglavnom dokazuje kroz ličnost. Kada odgovarate na pitanje na Google intervjuu, pobrinite se da vaš odgovor bude iskren, specifičan za kompaniju i da pokaže vaše "meke" veštine.

