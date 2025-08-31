Slušaj vest

U dokumentarcu HBO-a pod nazivom "Money Electric: The Bitcoin Mistery", reditelj Kulen Hobak je direktno uperio prst u kanadskog kriptografa i programera softvera Pitera Toda, optužujući ga da je kreator bitcoina pod pseudonimom Satoši Nakamoto.

Tod se, kako prenosi Wired, od tada skriva, ukazujući na više od decenije dug lov na veštice za osobom koja je pokrenula bitcoin – pojedinca za kojeg se pretpostavlja da drži ključeve potencijalno milijarde dolara vredne kriptovalute.

Foto: Printscreen/Youtube

Nakamoto, mračni pseudonim koji stoji iza osobe za koju se smatra da je razvila bitcoin i autora bele knjige koja ga je predstavila pre skoro dve decenije, je tema mnogih spekulacija o njegovom pravom identitetu.

Tod je demantovao ovaj izveštaj, rekavši za Wired: "Da se zna, ja nisam Satoši".

Foto: Shutterstock

"Mislim da je Kulen kreirao optužbe o Satošiju zbog marketinga", dodao je on. "Trebao mu je način da privuče pažnju za svoj film".

Tod je, međutim, samo jedna u nizu od osoba koje su javno optužene da su Nakamoto.

Foto: Printscreen/Youtube

Ali nakon što je protiv svoje volje izbačen u centar pažnje, Tod je sada otišao "u ilegalu". Hobak, sa svoje strane, ostaje uveren da Tod jeste Nakamoto.