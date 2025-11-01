Slušaj vest

Istraživanje sprovedeno pre dve godine u Velikoj Britaniji, na uzorku od 2.000 ljudi, pokazalo da čak 3 od 5 ispitanika i dalje ima neki od starih telefona, iz vremena pre nego što su postali "pametni". Čak 36 odsto anketiranih tada je reklo da i dalje koriste stare Nokia uređaje, 15 odsto Motorole, dok je 9 procenata ispitanih i dalje bilo koristilo nekada dominantnu marku "predpametnih" telefona brenda Blackberry.

Osobine starih telefona koja savremenim pametnim uređajima nedostaju, bile su tema ankete sprovedene na forumu Reddit. Učesnici su posebno istakli ovih pet karakteristika:

Foto: Marja Airio / Lehtikuva / Profimedia

1. Trajanje baterije

Savremeni pametni telefoni su mini kompjuteri u našim džepovima, zbog čega gledanje YouTube videa, strimovanje muzike, surfovanje internetnom, korišćenje društvenih mreža ili slušanje podkasta prilično troše njihovu bateriju.

Stari mobilni telefoni, pre više od jedne decenije, bili su – samo telefoni. Koristili smo ih, gotovo isključivo, za razgovore i slanje tekstualnih SMS poruka, i poneku jednostavnu igricu, zbog čega je njihova baterija – bez ikakvog preterivanja – mogla da traje danima.

Baterije danas legendarnih telefona kao što su (originalna) Nokia 3310 ili Nokia 5110 (slika iznad) mogle da izdrže i do mesec dana u režimu mirovanja (Stand-by) i do 22 sata razgovora.

Istraživanje, nedavno sprovedeno na forumu Reddit, pokazalo je da svaki deseti korisnik pametnih telefona smatra da je trajanje baterije karakteristika koja im najviše nedostaje sa njihovih prvih mobilnih uređaja, dok 17 odsto isto tvrdi za mogućnost zamene baterije.

2. Tastatura

Na svom vrhuncu 2009. godine, kompanija Blackberry i njeni čuveni "široki" telefoni sa fizičkom tastaturom držali su čak 20 odsto globalnog tržišta mobilnih telefona.

Međutim, iako su ti uređaji pripadali premijum segmentu, velike QWERTY tastature su imali su neki jeftiniji modeli Nokije i nekih drugih proizvođača. Svi ostali morali su da se "zadovolje" običnim numeričkim tastaturama.

Kada je Apple, početkom 2007. godine, predstavio prvi iPhone i započeo eru ekrana osetljivih na dodir, klasični dugmići su počeli da odlaze u zaborav. Međutim, čak 21 odsto anketiranih korisnika Reddit-a kaže da im najviše na današnjim pametnim telefonima najviše nedostaje tastatura.

Foto: Profimedia

3. Priključak za slušalice

Kada je Apple 2016. godine prvi sa svojih telefona uklonio klasičan priključak za slušalice od 3,5 milimetara, i umesto njega uveo povezivanje putem USB-C porta, korisnici su bili ljuti zbog potrebe da koriste adapter da bi mogli da koriste svoje omiljene slušalice.

Na tržištu su još uvek dostupni telefoni sa klasičnim džekom za slušalice, ali s obzirom na to da su bežične slušalice gotovo u potpunosti preuzele primat, čini se da će i taj priključak uskoro u potpunosti postati stvar prošlosti.

I pored toga, mnogi ljubitelji Apple uređaja i danas žele da vide povratak klasičnog priključka, pa gotovo svaki deseti korisnik iPhone-a kaže da je to ono što im najviše nedostaje kod njega.

4.Jednostavnost

Uprkos činjenici da nam pametni telefoni povezani na internet danas omogućavaju mnogo toga, mnogi korisnici osećaju nostalgiju za vremenom kada su telefoni bili – samo telefoni.

To je bilo vreme kada na telefonima nije bilo takvih stvari kao što su Facebook, Instagram, Snapchat, Tik-Tok ili Twitter, niti brojnih notifikacija o svemu i svačemu, koje zvrckaju u svako doba dana.

Nostalgiju za vremenom jednostavnih telefona iskazalo je 5 odsto anketiranih, kojima nedostaje osećaj da nisu zavisni od svog telefona i da moraju da budu dostupni 24 sata dnevno.

5. Izdržljivost

Većina pametnih telefona danas koristi velike ekrane zaštićene kaljenim staklom, koji imaju odličan kvalitet slike i osetljivi su na dodir, što predstavlja značajan napredak u odnosu na prethodnike.

Međutim, moderna tehnologija pada na ispitu kada se postavi pitanje toga koliko je lako ogrebati ili – još gore, razbiti ekran, što obično za epilog obično ima veliki račun za popravku ili kupovinu novog telefona.

To, međutim, uopšte nije predstavljalo problem kod starijih telefona, pa se dobar deo nas sigurno seća rečenica tipa: "Moja stara Nokia i dalje radi i pored toga što mi je nebrojeno puta pala niz stepenice!"