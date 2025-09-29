Slušaj vest

Ovaj jednostavan, ali efikasan trik može osloboditi prostor i potencijalno poboljšati performanse vašeg telefona. Zamislite keš memoriju svog telefona kao svoju kratkoročnu memoriju - aplikacije čuvaju privremene podatke, poput nedavno pregledanih slika ili akreditiva za prijavu, da bi stvari išle brže.

Međutim, ovaj keš se može akumulirati tokom vremena, zauzimajući dragoceni prostor za skladištenje i potencijalno izazivajući probleme sa performansama.

Foto: Shutterstock

Postoji nekoliko prednosti brisanja keša vašeg Androida, a tu spadaju poboljšane performanse, više prostora za skladištenje, kao i mogućnost da se (ponekad) "otkoči" aplikacija koja je zabagovala.

Postoje dva glavna načina za brisanje keša na vašem Android telefonu: brisanje keša pojedinačnih aplikacija i brisanje sistemske keš memorije (ovo drugo možda nije dostupno na novijim Androidima).

Brisanje keša pojedinačnih aplikacija:

Otvorite Settings

Odaberite Apps (Applications)

Odaberite See all apps

Pronađite željenu aplikaciju

Odaberite Storage/Storage Cache

Odaberite Clear Cache



Brisanje sistemske keš memorije:

1. Potpuno isključite telefon.

2. Proces za ulazak u režim oporavka (Recovery mode) razlikuje se u zavisnosti od proizvođača. Obično uključuje kombinaciju držanja on/off dugmeta i tastera za jačinu zvuka.

3. Kada ste u režimu oporavka, koristite dugmad za jačinu zvuka za navigaciju i dugme za napajanje da biste izabrali opcije

4. Potražite opciju sa oznakom "Wipe Cache Partition" ili slično



5. Izaberite ovu opciju i potvrdite brisanje



Važno je da znate kako brisanje keša neće izbrisati važne podatke poput fotografija, dokumenata ili kontakata. Međutim, možda ćete morati da se ponovo prijavite na neke aplikacije nakon što obrišete njihovu keš memoriju.