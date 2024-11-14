Slušaj vest

Stručnjaci za sajber bezbednost često ponavljaju slične savete kako bi skrenuli pažnju na probleme bezbednosti uređaja i mnogih usluga koje na internetu koristite.

Da je potreban veliki oprez prilikom kliktanja na internetu upozorava i stručnjak za bezbednost iz Mekaffija (McAfee), koji je posebno upozorio na opasnost od špijunskog softvera i način na koji se takvi špijunski programi mogu preuzeti na različite uređaja, od telefona do laptopa.

Foto: Shutterstock

Ovi programi, bez znanja korisnika, mogu pratiti sve što korisnici kucaju i tako doći do brojnih važnih podataka kao što su korisnička imena i lozinke, brojevi bankovnih i kreditnih kartica i slično.

Pri tome je izdvojio četiri reči koje mogu biti posebno opasne, naročito kada se pojavljuju u vidu iskačućih prozora.

„Nikada ne klikćite na ‘Prihvatam’, ‘OK’, ‘Ne’ ili ‘Da’ u iskačućim prozorima, jer ove radnje mogu pokrenuti automatska preuzimanja špijunskog softvera“, upozorio je on.

Foto: Shutterstock

Umesto toga, najbolje je u ovakvim situacijama potpuno zatvoriti karticu, a zatim i internet pretraživač, samo ne klikom na „X“, već preko menadžera zadataka na računaru ili putem opcije prinudnog prekida (force quit) na Mac računarima.

Osim toga, ovaj stručnjak iz Mekafija, koji je želeo da ostane anoniman u razgovoru sa novinarima, savetuje svima još jednu stvar koja je logična, ali je mnogi i dalje ne prate, a to je izbegavanje preuzimanja fajlova sa nebezbednih izvora, poput nelegalnih sajtova i torenta.

„Zbog bezbednosti je takođe važno koristiti najnovije verzije operativnih sistema, kao i softver jer, pored novih opcija, takve verzije sadrže i najnovija bezbednosna ažuriranja.“, dodaje.

Foto: Shutterstock

Sve veća pretnja i od AI

Stručnjakinja za veštačku inteligenciju Liza Palmer upozorila je da veštačka inteligencija predstavlja sve veću pretnju kroz personalizovane šeme za krađu identiteta.

Ona kaže da veštačka inteligencija može da kreira visoko personalizovane kampanje koje mogu biti izuzetno ubedljive i podsetila je na situaciju u Arizoni kada je majka čula glas svoje ćerke koja joj govori da je kidnapovana i da otmičari traže otkup, ali glas devojčice je kreirala AI.

Slične prevare korišćenjem veštačke inteligencije i kloniranja glasa prijavljene su i u drugim američkim državama. Ovo su samo neki od primera koji pokazuju koliko prevara danas može biti sofisticirana i da veštačka inteligencija može da prevari i najopreznije.