Slušaj vest

Iako se You Tube platforma suštinski promenila od videa "Ja u zoološkom vrtu" koji je objavio osnivač Džaved Karim u aprilu 2005. godine, prvobitna namena je bila dosta drugačija od onoga što vidimo danas.

U postu na subredditu r/youtube, jedan reditor je koristio Wayback Machine internet arhivu da otkrije i možda podseti druge na društvenim mrežama da je YouTube nekada bio - sajt za upoznavanje.  Iako se platforma suštinski promenila od videa "Ja u zoološkom vrtu" koji je objavio osnivač Džaved Karim u aprilu 2005. godine, prvobitna namena je bila dosta drugačija od onoga što vidimo danas.

Osnovan na Dan zaljubljenih 2005. godine, YouTube je tada imao potpuno drugačiji interfejs od onog koji sada poznajemo.

Throwback to 2005 when YouTube was a dating site.
byu/Nateovision_ inyoutube

Možemo, odmah ispod polja za korisničko ime i lozinku, videti odeljak koji detaljno opisuje element za upoznavanje, tražeći od posetilaca sajta da unesu svoj pol, koga "traže", kao i preferencije kada je u pitanju starosna grupa. Takođe možemo videti kartice za "Omiljene", "Poruke", "Video snimke" i "Moj profil", što su sve odeljci koji mnogo više liče na one koje viđamo na dejting sajtovima, nego na YouTube kakav danas znamo.

Najraniji unos na Wayback Machine pokazuje da je od 28. aprila do 29. aprila 2005. godine izbor pola, preferencija i starosnog opsega nestao. Tek 14. juna 2005. vidimo "tradicionalniju" YouTube početnu stranicu, koja ne sadrži nijedan od aspekata sličnih sajtu za upoznavanje koji su bili prisutni u najranijoj formi sajta.

Ne propustiteVestiYouTube plaća Trampu 22 miliona: Najskuplja zabrana naloga u istoriji!
1558747-reutersleahmillis-edit-shutterstock.jpg
VestiYouTube će vam ukinuti Premium ako DELITE nalog sa prijateljima!
shutterstock-youtube-3.jpg
VestiŠok na YouTube-u: Više nema jeftinih Premium pretplata preko VPN-a!
shutterstock_YT google.jpg
VestiYouTube prepisuje od TikToka: Granice se brišu novom opcijom
shutterstock-youtube-4.jpg

(Kurir.rs/B92)

Pogledajte koja je najveća opasnost na internetu:

Ašković objasnio koja je najveća opasnost na internetu, pa naveo šokantan primer Izvor: Kurir televizija