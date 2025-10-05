Slušaj vest

U postu na subredditu r/youtube, jedan reditor je koristio Wayback Machine internet arhivu da otkrije i možda podseti druge na društvenim mrežama da je YouTube nekada bio - sajt za upoznavanje. Iako se platforma suštinski promenila od videa "Ja u zoološkom vrtu" koji je objavio osnivač Džaved Karim u aprilu 2005. godine, prvobitna namena je bila dosta drugačija od onoga što vidimo danas.

Osnovan na Dan zaljubljenih 2005. godine, YouTube je tada imao potpuno drugačiji interfejs od onog koji sada poznajemo.

Možemo, odmah ispod polja za korisničko ime i lozinku, videti odeljak koji detaljno opisuje element za upoznavanje, tražeći od posetilaca sajta da unesu svoj pol, koga "traže", kao i preferencije kada je u pitanju starosna grupa. Takođe možemo videti kartice za "Omiljene", "Poruke", "Video snimke" i "Moj profil", što su sve odeljci koji mnogo više liče na one koje viđamo na dejting sajtovima, nego na YouTube kakav danas znamo.

Najraniji unos na Wayback Machine pokazuje da je od 28. aprila do 29. aprila 2005. godine izbor pola, preferencija i starosnog opsega nestao. Tek 14. juna 2005. vidimo "tradicionalniju" YouTube početnu stranicu, koja ne sadrži nijedan od aspekata sličnih sajtu za upoznavanje koji su bili prisutni u najranijoj formi sajta.

(Kurir.rs/B92)

