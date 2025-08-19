Slušaj vest

Mobilni telefoni su se pojavili u našim životima pre nešto manje od tri decenije, donoseći pravu revoluciju. Međutim, ništa ne traje večno i sada se nazire promena…

Izvršni direktor Mete, Mark Zakerberg, jasno je stavio do znanja šta nas očekuje i to uz upečatljivu izjavu: “Biće kao sa PC računarima.”

Foto: Shutterstock

Zakerberg je već naveo potencijalnu zamenu. Govori o proizvodu koji će postepeno zameniti pametne telefone, nakon što pametni satovi nisu uspeli da preuzmu tu ulogu. Pametni satovi su ostali korisni dodatak, ali nisu postali dominantna platforma.

Zakerberg je u jednom nastupu istakao element koji će promeniti tehnološki pejzaž - pametne naočare. “One će postati sledeća velika računska platforma,” tvrdi Mark.

Što nisu uspeli pametni satovi, uspeće pametne naočare Foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, ovo će se desiti sa naočarima:

“Doći će trenutak kada će vaš pametni telefon biti više u džepu nego van njega. Mislim da će se to dogoditi tokom 2030-ih, i iako ćete moći obaviti zadatke na potpuniji ili bolji način uz telefon, korisnici će se opredeliti za praktičnost naočara da to isto učine.”

Apple sa svojim Vision Pro i Meta su najistaknutije kompanije u razvoju pametnih naočara, ali mnoge druge tehnološke kompanije rade na istom proizvodu, već duže vreme.