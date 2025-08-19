Slušaj vest

Mobilni telefoni su se pojavili u našim životima pre nešto manje od tri decenije, donoseći pravu revoluciju. Međutim, ništa ne traje večno i sada se nazire promena…

Izvršni direktor Mete, Mark Zakerberg, jasno je stavio do znanja šta nas očekuje i to uz upečatljivu izjavu: “Biće kao sa PC računarima.”

shutterstock-mark-zuckerberg-3.jpg
Foto: Shutterstock

Zakerberg je već naveo potencijalnu zamenu. Govori o proizvodu koji će postepeno zameniti pametne telefone, nakon što pametni satovi nisu uspeli da preuzmu tu ulogu. Pametni satovi su ostali korisni dodatak, ali nisu postali dominantna platforma.

Zakerberg je u jednom nastupu istakao element koji će promeniti tehnološki pejzaž - pametne naočare. “One će postati sledeća velika računska platforma,” tvrdi Mark.

profimedia0627998035.jpg
Što nisu uspeli pametni satovi, uspeće pametne naočare Foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, ovo će se desiti sa naočarima:

“Doći će trenutak kada će vaš pametni telefon biti više u džepu nego van njega. Mislim da će se to dogoditi tokom 2030-ih, i iako ćete moći obaviti zadatke na potpuniji ili bolji način uz telefon, korisnici će se opredeliti za praktičnost naočara da to isto učine.”

Apple sa svojim Vision Pro i Meta su najistaknutije kompanije u razvoju pametnih naočara, ali mnoge druge tehnološke kompanije rade na istom proizvodu, već duže vreme.

Ne propustiteFunTechGenije odbio prvu ponudu od 125 miliona: Zakerberg odmah udvostručio brojku!
mark.jpg
FunTechZašto je Zakerberg postao najskuplji čovek za čuvanje: Meta ruši rekorde da zaštiti šefa
Zakerberg.jpg
FunTechZakerberg u šoku: Mira Murati rekla “NE” Meti i ponudi od milijardu dolara!
yt-printscreen-mira.jpg

Izvor: Kurir/Marca/Benchmark