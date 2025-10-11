Ukucao sam 10118 na Netflixu i desilo se čudo: Ovo kriju od vas, a dobićete sve besplatno (VIDEO)
Ako ste korisnik najpoznatije i najpopularnije striming platforme na svetu godinama unazad verovatno mislite da već sve znate šta može, a šta ne može Netflix, ali izgleda da striming gigant još uvek krije poneku tajnu.
Milioni ljudi svakodnevno koriste Netflix, pa su mnogi pretplatnici već naučili koji mogu da učine gledanje još prijatnijim iskustvom. Međutim, ispostavilo se da veliki broj ljubitelja filmova nije bio svestan jedne tajne prečice koja vam može pomoći da lakše pronađete savršen sadržaj za gledanje.
Verovatno ste već izgubili sate svog života pretražujući beskonačnu ponudu dok se ne odlučite za nešto vredno bindžovanja. Na sreću, sada možete učiniti taj proces mnogo efikasnijim.
Jutjuber Matty McTech, poznatiji kao SetupSpawn, rešio je muke mnogih korisnika podelivši video u kojem je otkrio prečice do sadržaja koji vas zanima.
Matty je pokazao šta se događa kada u Netflix pretragu ukucate šifru10118. Nakon unosa ovih pet brojeva, na ekranu su se pojavili svi superherojski filmovi koje platforma nudi, a koji se nekad ne pojavljuju u kao posebna kategorija.
Objašnjavajući trik, Matty je rekao:
„Da li ste znali da ako odete na sajt netflix-codes.com, možete pronaći listu tajnih Netflix kategorija? Samo ukucajte šifru u pretragu i pojaviće se svi filmovi i emisije povezani sa tom kategorijom.“
Pored superheroja, postoje i druge šifre, poput 45028 za „Horor filmove iz dubokog mora“ ili 1192582 za „Britanske krimi drame vredne bindžovanja“.
Sajt objašnjava da je cilj ovog sistema da ponudi „rešenje“ za ljude koji su frustrirani Netflixovim „čudnim načinom“ kategorizacije sadržaja.
Iako ne možemo navesti sve šifre, jer bismo ovde proveli ceo dan, izdvojili smo nekoliko popularnih koje vam mogu biti korisne.
Srećno pretraživanje i uživajte u gledanju!
Action & Adventure (1365)
Asian Action Movies (77232)
Classic Action & Adventure (46576)
Comic Book and Superhero Movies (10118)
Spy Action & Adventure (10702)
Crime Action & Adventure (9584)
Foreign Action & Adventure (11828)
Martial Arts Movies (8985)
Military Action & Adventure (2125)
Children & Family Movies (783)
Movies for Ages 0 to 2 (6796)
Movies for Ages 2 to 4 (6218)
Movies for Ages 5 to 7 (5455)
Movies for Ages 8 to 10 (561)
Movies for Ages 11 to 12 (6962)
Education for Kids (10659)
Movies Based on Children’s Books (10056)
Classic Sci-Fi & Fantasy (47147)
Classic Thrillers (46588)
Classic War Movies (48744)
Classic Foreign Movies (32473)
Late Night Comedies (1402)
Political Comedies (2700)
Screwball Comedies (9702)
Slapstick Comedies (10256)
Cult Horror Movies (10944)
Cult Sci-Fi & Fantasy (4734)
Biographical Documentaries (3652)
Crime Documentaries (9875)
Foreign Documentaries (5161)
Historical Documentaries (5349)
Military Documentaries (4006)
Sports Documentaries (180)
Music & Concert Documentaries (90361)
Travel & Adventure Documentaries (1159)
Political Documentaries (7018)
Religious Documentaries (10005)
Science & Nature Documentaries (2595)
Social & Cultural Documentaries (3675)
Biographical Dramas (3179)
Courtroom Dramas (528582748)
Dramas based on Books (4961)
Dramas based on Real Life (3653)
Gay & Lesbian Dramas (500)
Social Issue Dramas (3947)
Faith & Spirituality (26835)
Spiritual Documentaries (2760)
Kids Faith & Spirituality (751423)
Foreign Action & Adventure (11828)
Classic Foreign Movies (32473)
Foreign Documentaries (5161)
Foreign Gay & Lesbian Movies (8243)
Foreign Horror Movies (8654)
Foreign Sci-Fi & Fantasy (6485)
Foreign Thrillers (10306)
Romantic Foreign Movies (7153)
Latin American Movies (1613)
Middle Eastern Movies (5875)
New Zealand Movies (63782)
Scandinavian Movies (9292)
Southeast Asian Movies (9196)
Eastern European Movies (5254)
Gay & Lesbian Movies (5977)
Gay & Lesbian Comedies (7120)
Gay & Lesbian Dramas (500)
Romantic Gay & Lesbian Movies (3329)
Foreign Gay & Lesbian Movies (8243)
Gay & Lesbian Documentaries (4720)
Gay & Lesbian TV Shows (65263)
Cult Horror Movies (10944)
Deep Sea Horror Movies (45028)
Foreign Horror Movies (8654)
Slasher and Serial Killer Movies (8646)
Supernatural Horror Movies (42023)
Vampire Horror Movies (75804)
Werewolf Horror Movies (75930)
Zombie Horror Movies (75405)
Independent Movies (7077)
Experimental Movies (11079)
Independent Action & Adventure (11804)
Independent Thrillers (3269)
Romantic Independent Movies (9916)
Independent Comedies (4195)
Country & Western/Folk (1105)
Jazz & Easy Listening (10271)
Urban & Dance Concerts (9472)
World Music Concerts (2856)
Rock & Pop Concerts (3278)
Romantic Favourites (502675)
Romantic Independent Movies (9916)
Romantic Foreign Movies (7153)
Steamy Romantic Movies (35800)
Classic Romantic Movies (31273)
Action Sci-Fi & Fantasy (1568)
Classic Sci-Fi & Fantasy (47147)
Cult Sci-Fi & Fantasy (4734)
Sci-Fi Horror Movies (1694)
Foreign Sci-Fi & Fantasy (6485)
Sports Documentaries (180)
Martial Arts, Boxing & Wrestling (6695)
Basketball Movies (12762)
Classic Thrillers (46588)
Foreign Thrillers (10306)
Independent Thrillers (3269)
Psychological Thrillers (5505)
Political Thrillers (10504)
Supernatural Thrillers (11140)
Military TV Shows (25804)
Science & Nature TV (52780)
TV Action & Adventure (10673)
TV Sci-Fi & Fantasy (1372)
(Kurir.rs/Nova/M.F)
Zašto Netflix ne želi da prikazuje ovaj film?