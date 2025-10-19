Slušaj vest

Čekiranje pročitane poruke na WhatsApp-u je jednostavno zahvaljujući ikonicama pored svake poruke. Međutim, malo je poznato da možete precizno saznati vreme kada je vaša poruka pročitana, koristeći jednu praktičnu funkciju aplikacije.

Da biste videli vreme kada je vaša poruka pročitana, potrebno je da vi i osoba sa kojom komunicirate imate uključene potvrde o čitanju (read receipts). Bez ove opcije, ta funkcionalnost neće biti dostupna.

Otvorite WhatsApp na svom telefonu i pronađite poruku koja vas zanima. Zadržite pritisak na poruci kako biste otvorili dodatne opcije. Na Android uređajima, kliknite na tri tačke u gornjem desnom uglu i odaberite opciju "Info". Na iPhone uređajima, pojaviće se meni u kojem ćete takođe pronaći opciju "Info".

Ova opcija prikazuje dva podatka: Delivered (vreme kada je poruka stigla na uređaj) i Read (vreme kada je primalac otvorio poruku). Na ovaj način možete videti tačno vreme kada je vaša poruka pročitana, bilo da je reč o privatnim porukama, grupnim chatovima, pa čak i ako šaljete poruke sami sebi.

U grupnim porukama, možete videti tačno vreme za svakog člana grupe pojedinačno. Dovoljno je da tapnete na ime osobe u listi učesnika.

Foto: Shutterstock

Šta ako nema vremena čitanja?

U slučaju da vidite status "pročitano" bez navedenog vremena, primalac je najverovatnije isključio potvrde o čitanju. Ova opcija omogućava veću privatnost i sprečava da drugi znaju kada je poruka pregledana. Međutim, imajte na umu da potvrde o čitanju nisu moguće isključiti u grupnim razgovorima.

Još jedna mogućnost je da je primalac pročitao poruku dok je bio offline, koristeći trikove za pregledanje poruka bez slanja potvrde.

Kako videti vreme čitanja poruke na WhatsApp Web-u

Proces na WhatsApp Web-u je sličan. Otvorite željeni chat, zadržite kursor iznad poruke i kliknite na strelicu koja se pojavljuje u gornjem desnom uglu poruke. Izaberite opciju "Message info". Sa desne strane ekrana otvoriće se panel koji prikazuje vreme kada je poruka isporučena i pročitana.

Vredno je napomenuti da WhatsApp Web može prikazivati različite podatke u odnosu na mobilnu aplikaciju. Ako ne vidite vreme čitanja na Web-u, proverite mobilnu aplikaciju za preciznije informacije.

Poznavanje tačnog vremena čitanja poruka može biti korisno u posebnim situacijama, poput praćenja sigurnog dolaska voljene osobe na odredište ili jednostavne provere da li je vaša poruka primljena na vreme.